Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Fenerbahçe'yi 21 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı.

Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, "Kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncu arkadaşlarımı mücadelelerinden ötürü ortaya koydukları istek ve arzudan dolayı, hepsini tebrik ediyorum. Maça şok bir golle başladık ama sondan sonra oyuncularım maçı bırakmadılar, öne geçtik. Dönem dönem iyi oynadığımız dönem dönem de topu rakibe verdiğimiz anlar oldu. Her şeye rağmen maçı kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe gibi kendilerinin de hakem Ali Palabıyık'ın yönetiminden memnun olmadığını belirten Cimşir, "Biz de hakemin yönetiminden çok memnu değiliz. Maç 10'ken verilmeyen bir penaltımız var. Hakemin tüm takdir haklarını, kartlarda, faullerde adil bir yönetim sergilediğini düşünmüyorum. Bizim, benim ve camianın bir hayali var. Bizim hayalimiz hak edilmiş kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak. İnşallah 15 adımımız basamağımız kaldı. İnşallah hayal ettiğimiz yerde ligi bitiririz. Önemli olan böyle maçları kazanmaktı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu onu da başardığımız için son derece mutluyuz" diye konuştu.

TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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