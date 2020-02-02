Sörloth: "İlk yarı bir savaş halinde geçti" Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alexander Sörloth: "Şampiyonluğu başarabilmemiz için kalitemiz var"

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, ilk yarıda önemli pozisyonlar oluşturduklarını belirterek, ilk yarının savaş halinde geçtiğini söyledi.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı bordomavililer 21 kazandı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordomavili takımın forvet oyuncusu Sörloth, "Özellikle ilk yarıda iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Erken bir gol yememize rağmen savaştığımızı gösterdik. Karakterimizi gösterdik. İlk yarıda önemli pozisyonlar oluşturduk. Açıkcası ilk yarı bir savaş halinde geçti" dedi.

Karşılaşmanın ardından hakem ile görüştüğünü dile getiren Sörloth, "Bazı pozisyonlarda belki daha fazla faul almam gerekirdi. Rakibimizin yaptıkları görülmedi benim yaptıklarım görüldü diyebiliriz. Maçtan sonra hakem ile konuştuk aramızda kötü bir duygu yok" şeklinde konuştu.

Gol krallığı ile ilgili soruya Sörloth, "Kafamda herhangi bir numara belirlemedim. Bunun üzerine konuşmayı seve birisi değilim. Önemli olan ilk önceliğimiz takımın kazanması. Takım kazanırken bende gol atabiliyorsam bu bonus olarak gelir. Ama önceliğim takımın kazanması" diye konuştu.

"Şampiyonluğu başarabilmemiz için kalitemiz var" diyen Sörloth, "Taraftar gerçekten inanılmazdı. Yanımızda duran arkadaşımıza taraftarın desteğinden sesimizi duyuramadık. Harikaydı. Bazı pozisyonlarda sizin yapabileceğinizden fazlasını istediler. Şampiyonluğu başarabilmemiz için kalitemiz var. Bizim maç maç değerlendirip maçlar üzerinden gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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