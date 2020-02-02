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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağaoğlu: "Oynarsanız hakemi de yenersiniz" Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Verilmesini gereken ders vardı. ...

İHA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iyi oynayarak hakemi de yendiklerini söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iyi oynayarak hakemi de yendiklerini söyledi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamada bulundu. Oyuncuları ve teknik heyeti kutladığını belirten Başkan Ağaoğlu, "Maç öncesi çıkan spekülasyonları herkes biliyor, seyirci üzerinde de baskı kurulmaya çalışıldı. Geçmiş yıllardaki senaryoların birkaçını izledik. Ama hepiniz gördünüz, Trabzonspor seyircisi son derece olgun, son derece bilinçli, ne yaptığının farkında olan ve o erken yediğimiz şok gole rağmen, sadece takımını destekledi. Sahaya tek bir tane dahi yabancı madde atılmadı. Önemli olan buydu. Mücadele ve göstermiş olduğu performanstan dolayı bütün futbolcuları kutluyorum, tebrik ediyor, hocamızın ve tüm oyuncularımızın alnından öpüyorum. Son derece güzel bir müsabakaydı. Hakeme ayrı bir parantez açmak istiyorum; bu maç şunu gösterdi, oynarsanız hakemi de yenersiniz. Oynadık, hakemi de yendik" dedi.

"Verilmesini gereken ders vardı. Verdik"
"Kadroyu güçlendirerek, yolumuza devam ediyoruz" diyen Ağaoğlu, "Her maç, kendi özelinde önemli maçtır. Erzurum, Sivas maçlarımız var, bir maçı almakla birlikte pembe rüyalar görmek, rüyalara dalmak, şampiyonluk şarkıları söylemek son derece yanlış olur. Allah'a şükür kadromuzu güçlendirdik. Neden son saatte transfer yaptık, merak eden varsa; onlara söyleyeyim, Salıpazarı vardı, ben Acıbadem'de otururken, hep akşam 5'de giderdim, 3 kilo şeftaliyi 1 kilo fiyatına alırdım. Bunların hepsi bizim izlemede olduğumuz oyunculardı. İsabetli, ekonomik ve takıma katkı sağlayacak transferler yaptığımızı düşünüyorum. Kadroyu güçlendirerek, yolumuza devam ediyoruz. Her maçı kendi özelinde değerlendirmek lazım. Sadece bir maç geçtik biz. Ama geçmemiz gereken bir maçı geçtik. Verilmesi gereken bir ders vardı, lig özelinde konuşuyorum, o dersi de futbol oynayarak sahada verdiğimizi düşünüyorum" dedi.

"Unutuyorlar, bize Allah yardım ediyor"
Trabzonspor'un yeni transferi Guilherme'yle ilgili soru üzerine konuşan Başkan Ağaoğlu, "Trabzonspor'da olumlu bir şey yapılıyorsa bu bir ekip çalışmasıdır. Son 48 saat inanılmaz bir ekip çalışması vardı, hiç uyumadık. Lisansı aldık, o stresten ben de uyuyamadım, o yorgunlukta biraz yıprandık. Ama bu taraftara ve bu camiaya her şey helal olsun. Bu camia her şeyin en güzeline layık. 'Devlet yardımı' diyorlar; unutuyorlar, bize Allah yardım ediyor. Allah her zaman doğru ve dürüstün yanındadır. Öyle devlet yardımıyla, global yardımlar, Birleşmiş Milletler yardımıyla, bilmem ne yardımıyla, filan olacak işler değildir bunlar. Herkes biraz daha söylemine dikkat etsin. Mücadeleyi sahada verelim. Sporu ruhu diye bir şey var, biz mümkün olduğunca buna sadık kalmaya çalışıyoruz. Bunun dışına taşıyarak orada savaşmamız istiyorlar, biz sahada savaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Galibiyet kutlandı
Maçın ardından Trabzonspor taraftarları havai fişekle galibiyeti kutladı. Maçın çıkışında sevinç yaşayan bordomavili taraftarlar, stadyumun çevresinde havai fişek patlatarak Fenerbahçe galibiyetinin sevincini yaşadı.

Sörloth'e sevgi seli
Bordomavili taraftarlar stadyum çıkışında özel aracına binmek üzere olan Norveçli golcü oyuncu Sörloth'e sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe maçında attığı golle takımına önemli katkı sağlayan golcü oyuncu aracına binerken kendisini bekleyen bir taraftara da formasını hediye etti.

TRABZON

30 Ocak 2020 Perşembe

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