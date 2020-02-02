Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evinde 19 yıl sonra bir ilki başardı

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Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetiyle zirve yolunda önemli bir avantaj elde etti. Bordomavililer, aynı zamanda tam 19 yıl sonra rakibine karşı üst üste evinde oynadığı iki maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Sörloth ve Novak'ın attığı gollerle 21 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı. Karadeniz ekibi, bunun yanında tam 19 yıl sonra da ezeli rakibi karşısında ligde bir ilki yaşadı. Bordomavililer, 25 Kasım 2018 ve 1 Şubat 2020'de sahasında sarılacivertlileri 21'lik skorlarla yenerek evinde iki maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, sahasında üst üste sarılacivertlilere karşı en son 2001 yılında galibiyetler yaşamıştı. 20002001 sezonunda 29 Nisan 2001'de Trabzon'da Fenerbahçe'yi 10 yenen Karadeniz temsilcisi, 20012002 sezonunda da 8 Aralık 2001 tarihinde İstanbul ekibini 21 ile geçmişti.

Söz konusu dönemin ardından Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında üst üste galibiyet elde edemedi. Bu dönemler arasında bordomavililer, sarılacivertli takıma karşı 20182019 sezonuna kadar oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi almıştı.

TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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