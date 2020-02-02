Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 21 mağlup ederek zirve yarışında önemli galibiyet elde eden bordomavililerde takımın galibiyet golünü atan Filip Novak, sarılacivertlilere karşı Medical Park Stadyumu'nda çıktığı maçlarda rakip kaleyi boş geçmiyor. Çek oyuncu, geçtiğimiz sezon bordomavili takımın Fenerbahçe'yi 21 mağlup ettiği maçın ilk golünü atarken, bu sezon ise yine 21 kazanılan maçta galibiyeti getiren gole imza attı.

20172018 sezonu devre arasında Trabzonspor'a Midtjylland takımında bordomavili takıma transfer olan Çek savunma oyuncusu bordomavili takımda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçları olmak üzere forma giydiği 40 maçta 12 gol attı. Novak, Süper Lig'de 10 gol atarak en golcü savunma oyuncularının başında gelirken, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçlarında da 1'er gole imza attı.



Golcü savunmacı

Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise Süper Lig'de 10 gol kaydetti.



Sözleşmesi bitiyor

Trabzonspor ile 31 Mayıs 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak ile bordomavili kulüp görüşmelerini sürdürüyor. Yapılan transfer görüşmelerinde oyuncuyla ilgili bir sıkıntı yaşamayan bordomavili kulüp, Novak'ın menajerinin yüksek komisyon istemesi nedeniyle pazarlıkları sürdürüyor.

TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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