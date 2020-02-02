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Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe galibiyetlerinden mutlu

İHA

Trabzonspor yönetimi, ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi Süper Lig, U19 ve U17 maçlarında mağlup etmelerinden dolayı başarının mutluluğunu yaşıyor.
Süper Lig, U19 ve U17 maçlarında Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'yi tüm kategorilerde Trabzon'dan eli boş gönderdi. Kadir Özcan Tesislerin'de yapılan müsabakalarda Trabzonspor U19 Takımı, Fenerbahçe'yi 32, U17 Takımı ise 20 mağlup etti. Bu iki maçın akşamında oynanan Süper Lig karşılaşmasında da bordomavililer, Medical Park Stadyumu'nda ezeli rakiplerini 21 mağlup etti.
3 maçı da galibiyetle tamamlayan Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinde galibiyet pozu verirken, yönetim kurulu üyelerinden Yaşar Kibar Güven, 'Sabah başladık akşama kadar yendik' mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

TRABZON

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:04
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