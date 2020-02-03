Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

TRABZON'da ihbar üzerine polis tarafından durdurulan otomobildeki Çinli turist, koronavirüs şüphesi ile koruyucu kıyafetli uzman sağlık ekiplerce hastaneye getirildi. Yapılan kontrollerde, koronavirüs'e rastlanılmadı.

Trabzon'da, yabancı uyruklu bir kişinin ağzında maskeyle otomobille seyir halinde olduğunu gören vatandaşlar, Çin´in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs şüphesiyle polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bahse konu otomobili akşam saatlerinde Tanjant mevkisinde durdurup, İl Sağlık Müdürlüğünden de uzman ekip istedi. Van´dan otomobiliyle kente geldiği öğrenilen Çinli turist, korona irüs şüphesi ile koruyucu kıyafetli uzman sağlık ekipler tarafından ambulansla hastaneye getirildi. Gerekli önlemlerin alındığı hastanede Çinli turiste yapılan kontrollerde, her hangi bir bulguya rastlanılmadı. Çinli turist, daha sonra hastaneden ayrıldı.



TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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