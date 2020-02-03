Trabzonspor, son 24 sezonun en gollü dönemini yaşıyor.

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Süper Lig'de 1 maç eksiği bulunmasına rağmen Trabzonspor, geçtiğimiz sezona 5 puanlık fark atarken, son 9 sezonunda en iyi puanını topladı. Bordomavililer bu sezon ise son 24 sezonun en gollü dönemini yaşadı.



Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor, bir maç eksikle geride kalan 20. haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 43 gole karşılık ise kalesindeki 20 gole engel olamadı. Söz konusu haftalar itibarıyla 38 puan toplayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezona 5 puan fark atarken, son 9 sezonun ise en iyi puanını topladı. Bordomavililer 201011 sezonunda oynadığı 20 maçta 44 puan toplamıştı.



Son 24 sezonun en golcü takımı

Trabzonspor, 20'nci haftalar itibarıyla son 24 sezonun en gollü dönemini yaşıyor. Bordomavililer Süper Lige bir maç eksikle devam ederken oynadığı 19 maçta rakip kalelere 41 gol gönderirken, 199596 sezonunda 20 maçta rakip filelere 48 gol göndermişti. Söz konusu dönemin ardından Karadeniz ekibi bu sezon oynadığı maçlarda attığı 41 golle son 24 sezonun en gollü dönemini yaşarken, maç başına ise 2.3 gol ortalamasıyla oynadı.



Seriye devam

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 21 yenen Trabzonspor, art arda 4. maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Ligin 16. haftasında Yukatel Denizlispor'a sahasında 21 mağlup olduktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 10, Hes Kablo Kayserispor'u 62, Kasımpaşa'yı 60 yenen bordomavililer, son olarak sahasında Fenerbahçe'yi 21 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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