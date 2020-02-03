Trabzonspor Uğurcan ve Sörloth ile güldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor Uğurcan ve Sörloth ile güldü

İHA

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi evinde 21 yenerek büyük bir moral bulan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'un performansı dikkat çekti.

Trabzonspor Uğurcan ve Sörloth ile güldü

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi evinde 21 yenerek büyük bir moral bulan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'un performansı dikkat çekti.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Rakibini 21'lik skor ile mağlup eden bordomavililerde kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vururken, takımını ateşleyen golü getiren Alexander Sörloth performanslarıyla ön plana çıkan isimler oldu.
Trabzonspor'da kale ve forvet hattındaki isimlerin performansları iyi olunca bordomavililerin istatistikleri de yükseldi. Bir maç eksikle Süper Lig'in 20. haftasını geride bırakan Karadeniz ekibi, 38 puan toplayarak 3. sırada yer alarak 43 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü. Geçtiğimiz sezon aynı hafta itibariyle 33 puan toplayarak 5. sırada yer alan bordomavili takım 37 gol atarken, kalesinde ise 27 gol görmüştü.

Uğurcan Çakır kalesinde devleşti
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada bordomavili eldiven Uğurcan Çakır kalesinde adete devleşti. Sarılacivertli takımın ataklarında kalesine duvar ören milli eldiven, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Bu sezon 18 maçta bin 586 dakika sahada kalan Uğurcan Çakır, kalesinde 20 gol gördü.

Sörloth seriye bağladı
Trabzonspor'da, Alexander Sörloth attığı gollerle takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı. Süper Lig'in son 4 haftasını boş geçmeyen golcü oyuncu bir maçı eksik bulunan bordomavili takımın 19 maçının tamamında forma giyerek bin 691 dakika görev yaptı. 13 maçta 16 gole imza atan Sörloth, takımının en skorer ismi olurken ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer almayı başardı.

Sörloth attı, Trabzonspor kaybetmedi
Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı maçları kaybetmedi. Bordomavililer bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 31'ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye de attı
Sörloth, Trabzonspor'un üç büyük rakibine karşı ilk sezonunda gol atma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu, bordomavili takımın sahasında 41 kazandığı Beşiktaş, 21 galip geldiği Fenerbahçe ve 11 biten Galatasaray maçında birer gol atma başarısı gösterdi.

TRABZON

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, kupada Erzurumspor´u ağırlıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, kupada Erzurumspor´u ağırlıyor
Trabzonspor, son 24 sezonun en gollü dönemini yaşıyor.
YEREL HABERLER Trabzonspor, son 24 sezonun en gollü dönemini yaşıyor. ...
'Robin Hood' bu kez Trabzon'da kendini gösterdi
YEREL HABERLER 'Robin Hood' bu kez Trabzon'da kendini gösterdi
Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi
Trabzon'da 'Korona' virüsü alarmı
YEREL HABERLER Trabzon'da 'Korona' virüsü alarmı
Zigana Tüneli'nde çalışmalar sürüyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: “Kazı çalışmaları yüzde 65 oranında, betonlama çalışmaları da yüzde 45 oranında tamamlandı”
YEREL HABERLER Zigana Tüneli'nde çalışmalar sürüyor Ulaştırma ve ...
Bakan Turhan: Zigana Tüneli'nde kazı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı
YEREL HABERLER Bakan Turhan: Zigana Tüneli'nde kazı çalışmalarının ...
Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe galibiyetlerinden mutlu
YEREL HABERLER Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe galibiyetlerinden ...
Filip Novak, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor
YEREL HABERLER Filip Novak, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evinde 19 yıl sonra bir ilki başardı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evinde 19 yıl ...
Fenerbahçe, Trabzon’dan ayrıldı
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Trabzon’dan ayrıldı
Semih Özsoy: "Biz şampiyon olacağız"
YEREL HABERLER Semih Özsoy: "Biz şampiyon olacağız"
Trabzonspor'da Sörloth ve Uğurcan'dan şampiyonluk sözleri
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Sörloth ve Uğurcan'dan şampiyonluk ...
Uğurcan Çakır: "Takım olarak çok iyi mücadele ettik, herkes savaştı" Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır: "1-0 geriye düşsek de çok iyi mücadele ettik" "Bugün çok kritik, önemli bir galibiyet aldık" "Hüseyin hocanın oyuncu diyalogları ve taktik bilgisi çok iyi"
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır: "Takım olarak çok iyi mücadele ettik, ...
Semih Özsoy: Biz şampiyon olacağız
YEREL HABERLER Semih Özsoy: Biz şampiyon olacağız
Ağaoğlu: "Oynarsanız hakemi de yenersiniz" Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Verilmesini gereken ders vardı. Verdik" "Unutuyorlar, bize Allah yardım ediyor"
YEREL HABERLER Ağaoğlu: "Oynarsanız hakemi de ...
Ağaoğlu: Oynadık, hakemi de yendik
YEREL HABERLER Ağaoğlu: Oynadık, hakemi de yendik
Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini ...
Sörloth: "İlk yarı bir savaş halinde geçti" Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alexander Sörloth: "Şampiyonluğu başarabilmemiz için kalitemiz var"
YEREL HABERLER Sörloth: "İlk yarı bir savaş halinde ...
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından
Ersun Yanal: "Ligin son sözünü Fenerbahçe söyleyecek" Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Oyuncularıma mücadelelerinden ötürü söyleyecek hiçbir sözüm yok" "Oyuncularım sadece topu çizgiden içeri atamadı"
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "Ligin son sözünü Fenerbahçe ...
Trabzonspor, 3 puanı 2 golle aldı Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir: "Her şeye rağmen maçı kazandığımız için mutluyuz" "Hayalimiz, hak edilerek kazanılmış kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak"
YEREL HABERLER Trabzonspor, 3 puanı 2 golle aldı Trabzonspor Teknik ...
Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X