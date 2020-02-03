Trabzonspor Uğurcan ve Sörloth ile güldü

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi evinde 21 yenerek büyük bir moral bulan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'un performansı dikkat çekti.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Rakibini 21'lik skor ile mağlup eden bordomavililerde kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vururken, takımını ateşleyen golü getiren Alexander Sörloth performanslarıyla ön plana çıkan isimler oldu.

Trabzonspor'da kale ve forvet hattındaki isimlerin performansları iyi olunca bordomavililerin istatistikleri de yükseldi. Bir maç eksikle Süper Lig'in 20. haftasını geride bırakan Karadeniz ekibi, 38 puan toplayarak 3. sırada yer alarak 43 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü. Geçtiğimiz sezon aynı hafta itibariyle 33 puan toplayarak 5. sırada yer alan bordomavili takım 37 gol atarken, kalesinde ise 27 gol görmüştü.



Uğurcan Çakır kalesinde devleşti

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada bordomavili eldiven Uğurcan Çakır kalesinde adete devleşti. Sarılacivertli takımın ataklarında kalesine duvar ören milli eldiven, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Bu sezon 18 maçta bin 586 dakika sahada kalan Uğurcan Çakır, kalesinde 20 gol gördü.



Sörloth seriye bağladı

Trabzonspor'da, Alexander Sörloth attığı gollerle takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı. Süper Lig'in son 4 haftasını boş geçmeyen golcü oyuncu bir maçı eksik bulunan bordomavili takımın 19 maçının tamamında forma giyerek bin 691 dakika görev yaptı. 13 maçta 16 gole imza atan Sörloth, takımının en skorer ismi olurken ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer almayı başardı.



Sörloth attı, Trabzonspor kaybetmedi

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı maçları kaybetmedi. Bordomavililer bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 31'ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti.



Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye de attı

Sörloth, Trabzonspor'un üç büyük rakibine karşı ilk sezonunda gol atma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu, bordomavili takımın sahasında 41 kazandığı Beşiktaş, 21 galip geldiği Fenerbahçe ve 11 biten Galatasaray maçında birer gol atma başarısı gösterdi.

TRABZON 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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