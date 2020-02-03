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Türkiye'nin en maliyetli yollarından Kanuni Bulvarı bittiğinde böyle olacak Karadeniz Sahil Yolu’nun ...

İHA

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akyazı Kavşağı'ndan başlayarak TrabzonGümüşhane yolunun Çağlayan Kavşağında son bulacak olan 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın inşaatı 2,5 milyarı bulan maliyeti ile Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yol inşaatları arasında gösteriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanuni Bulvarı projesinin Trabzon şehir geçişi ile Karadeniz Sahil Yolu trafiğini birbirinden ayıracak ve transit trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin en maliyetli yollarından Kanuni Bulvarı bittiğinde böyle olacak Karadeniz Sahil Yolu’nun Akyazı Kavşağı'ndan başlayarak Trabzon-Gümüşhane yolunun Çağlayan Kavşağında son bulacak olan 28 km'lik Kanuni Bulvarı’nın inşaatı sürüyor 28 km uzunluğundaki Kanuni Bulvarı'nda 22 köprülü kavşak olacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Kanuni Bulvarı, Trabzon şehir geçişi ile Karadeniz Sahil Yolu trafiğini birbirinden ayıracak ve transit trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağlayacak"

Karadeniz Sahil Yolu’nun Akyazı Kavşağı'ndan başlayarak TrabzonGümüşhane yolunun Çağlayan Kavşağında son bulacak olan 28 km'lik Kanuni Bulvarı’nın inşaatı 2,5 milyarı bulan maliyeti ile Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yol inşaatları arasında gösteriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanuni Bulvarı projesinin Trabzon şehir geçişi ile Karadeniz Sahil Yolu trafiğini birbirinden ayıracak ve transit trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağlayacağını söyledi.
Geçtiğimiz yıllarda Trabzon için önemli bir ulaşım altyapısı olması planlanarak inşaatına başlanan Kanuni Bulvarı’nın yapımı sürüyor. Trabzon’un şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet vermesi ve sahil yolunun yükünü önemli derecede hafifletmesi planlanan yaklaşık 2,5 milyar TL’ye mal olacak Kanuni Bulvarı’nın yolun büyük bir bölümü tamamlandı. Toplum uzunluğu 28 kilometre olan ve etap etap hizmete açılan Kanuni Bulvarı’nda 22 köprülü kavşak olacak. Temeli 2011 yılının Mayıs ayında atılan ve 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden Kanunu Bulvarı Projesi’nde 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor.

22 köprülü kavşak yapılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanuni Bulvarı'nın 28 kilometre uzunluğunda bir proje olduğunu belirterek, "Kanuni Bulvarı, Trabzon şehir geçişi ile Karadeniz Sahil Yolu trafiğini birbirinden ayıracak ve transit trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağlayacak. Kanuni Bulvarı toplam 28 kilometre uzunluğunda bir proje. Şehri güneyden kuşaklayan bu projemizde şehir içindeki yerleşim alanlarına bağlantıyı sağlayacak 22 köprülü kavşak yapıyoruz. Ayrıca proje güzergahında 8 çift tüp tünelimiz var. Bunların toplam uzunluğunun 6 bin 800 metre. Ayrıca tek tüp olarak da 441 metre uzunluğunda bir tüneli bünyesinde barındırıyor. Kanuni Bulvarı şehir içerisinde yoğunlaşan ana arterlerdeki trafiği rahat bir şekilde sağlamak amacıyla önemli bir görev ifa edecek. Bugüne kadar toplam 5 kilometre uzunluğundaki sahil Yıldızlı kavşağı ve Akyazı bölgesindeki kısımlar hizmete açılmıştı. İnşallah Mart ayı içerisinde de Erdoğdu kavşağına kadar 2 kilometrelik kesimi de tamamlamış, hizmete açmış olacağız" dedi.

"Sahil yolundaki transit trafiği de rahatlatmış olacak"
Kanuni Bulvarı projesi ile sahil yolundaki transit trafiğinde rahatlayacağını dile getiren Bakan Turhan, "Karşıyaka viyadüğü de tamamlandığımızda şehir içerisindeki ulaşım daha kısa, kolay ve rahat olacak. İnsanların hemen yanındaki komşu mahalleye gitmek için sahil yoluna inip karşı mahalleye gitmek için dikey yolları kullanmayacak. Bu viyadük ve tünellerle hızlı ve kolay ulaşımın sağlanmayacaklar. Bu proje ile sahil yolundaki transit trafiği de rahatlatmış olacağız. Bu projemizin esas amaçlarından biri de özellikle Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon şehir geçişindeki bölümünü rahatlatmak. Bu projelerimizin önümüzdeki günlerde Mart ayına kadar Erdoğdu kavşağına kadar inşalahı hjizmete sunacağız. Devamında ise Boztepe Tüneli ve Çukurayır Tüneli'nin içinde bulunduğu 5 kmlik kesimi Çukurçayır kavşağına kadar açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZON

30 Ocak 2020 Perşembe

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