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4 Şubat Dünya Kanser Günü 2025 yılında dünyada 19 milyon 300 bin yeni kanser vakası olacağı tahmin ...

İHA

Dünyada 2025 yılında 19 milyon 300 bin yeni kanser vakası olacağı tahmin edildi. Kanser, yüzde 515 oranında kalıtsal genetik özellikler nedeniyle oluşabilirken, çevresel faktörler ve kişinin yaşam koşulları da kanser oluşumunda etken olduğu belirtildi. Yapılan çalışmalarda, kanser vakalarının yüzde 56.8 ve kanserden kaynaklı ölümlerin yüzde 64.9 yarısından fazlasının az gelişmiş ülkelerde olduğunu belirlendi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü 2025 yılında dünyada 19 milyon 300 bin yeni kanser vakası olacağı tahmin ediliyor Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki: “Kanser günümüzde gittikçe önem kazanan ve ölüm nedenleri arasında 2. sırada olan bir hastalık” “Bu artış hızıyla, dünya nüfusunun artışı ve yaşlanmasına da bağlı olarak 2025 yılında toplam 19,3 milyon yeni kanser vakası olacağı ön görülüyor”

Dünyada 2025 yılında 19 milyon 300 bin yeni kanser vakası olacağı tahmin edildi. Kanser, yüzde 515 oranında kalıtsal genetik özellikler nedeniyle oluşabilirken, çevresel faktörler ve kişinin yaşam koşulları da kanser oluşumunda etken olduğu belirtildi. Yapılan çalışmalarda, kanser vakalarının yüzde 56.8 ve kanserden kaynaklı ölümlerin yüzde 64.9 yarısından fazlasının az gelişmiş ülkelerde olduğunu belirlendi.
4 Şubat Dünya Kanser Günü münasebetiyle ilgili açıklamada bulunan Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki, kanserin günümüzde gittikçe önem kazandığını ve ölüm nedenleri arasında 2 sırayı aldığını ifade ederek, “Kanser günümüzde gittikçe önem kazanan ve ölüm nedenleri arasında 2. sırada olan bir hastalık. Bu artış hızıyla, dünya nüfusunun artışı ve yaşlanmasına da bağlı olarak 2025 yılında toplam 19,3 milyon yeni kanser vakası olacağı ön görülüyor. Yapılan çalışmalar, kanser vakalarının (yüzde 56.8) ve kanserden kaynaklı ölümlerin (yüzde 64.9) yarısından fazlasının az gelişmiş ülkelerde olduğunu işaret ediyor” dedi.
Kanserin normal hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması ve büyümesi ile oluştuğunu ifade eden Baki “Kanser hücreleri normal hücrenin aksine başka hücrelerle temas ettiklerinde dahi büyümeye ve çoğalmaya devam ederek kendi damar ağını oluştur, diğer hücrelerin aleyhine beslenmeye devam ederler. Zaman içinde bulundukları dokulardan farklı dokulara lenf ve kan yolu ile ulaşırlar. Ulaştıkları yerde büyümeye ve çoğalmaya devam ederek kitle etkisi oluştururlar” diye konuştu.

"Kanser bazen kaçınılmaz olabilir"
Baki erken tanının önemine dikkat çekerek “Tüm önlemlere rağmen kanser bazen kaçınılmaz olabilir. İşte bu noktada erken tanı büyük önem kazanır. Erken tanı bireyle sağlık çalışanının elele yapacağı bir şeydir. Kanserde erken tanı kanseri bulunduğu doku içindeyken yakalanmasıdır. Bu evre de hastalık henüz etrafa yayılmamıştır. Bu evre de tanı konulup tedavi edilen hastaların kanserden tamamen kurtulma şansı daha yüksektir. Meme de saptanan sertlik, dışkı alışkanlıklarında değişiklik, kanama, istemsiz kilo kaybı, ısrarlı baş ağrısı, kanlı balgam, kronik öksürük gibi şikayetler bizi kanser açısından araştırılması gereken bulgulardandır. Ama erken tanı ve kanserden korunmanın en önemli yolu taramadır” şeklinde konuştu.
Kanserden korunmak için tavsiyesinde bulunan Baki, kısa zamanda yüksek ateşte pişirme yöntemlerinden uzak durulması gerektiğine işaret ederek şunları söyledi:
“Sigara, savaşılması gereken kanser nedenlerinin başında gelmektedir. Kanserden ölümlerin yüzde 30’ undan, akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 90’ından sigara sorumludur. Ayrıca sigara; ağız, gırtlak, yemek borusu, karaciğer, pankreas, mide, böbrek, idrar kesesi kanserlerine de yol açmaktadır. Alkol ağız, boğaz, gırtlak, yemek borusu, karaciğer, kalın bağırsak, pankreas ve meme kanserine neden olabilmektedir. Özellikle sigara ile beraber alkol kullanmak bu kanserlerin riskini daha fazla artırmaktadır. Güneş ışığına yani ultraviyole B ışınlarına uzun süre maruz kalmak da deri kanserine yol açabilmektedir. Bununla birlikte, uzun süre solaryuma girmek de kanser riskini artırabilmektedir. Yaz aylarında 10.0016.00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığına maruziyetten uzak durulmalı ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Güvenli bir cinsel yaşam ve aşılanma gibi korunma yöntemleri ile HPV, HBV ve HİV gibi kronik enfeksiyonlardan ve neden oldukları kanserlerden korunulabilir. Sağlıklı beslenmek kanserden korunmada en önemli noktalardan birisidir. Kanser riskini artıran gıdalardan uzak durmak, kısa zamanda yüksek ateşte ve ateşe yakın pişirme gibi yöntemlerden kaçınmak önemlidir. Fastfood tarzı beslenme, hazır ve işlenmiş gıdalardan kaçınma, sebze ve meyveden zengin Akdeniz usulü beslenme herkesin yapabileceği basit korunma örneklerinden birisidir. Kanseri önleyici besin öğeleri olan mevsimsel taze meyve ve sebze içeren gıdalar tüketilmeli, günde en az 22.5 litre su içilmelidir. Fazla miktarda sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerinden uzak durulmalıdır. Günde 23 gramdan fazla tuz tüketmemek gerekir. Fazla kırmızı et tüketimi, kalın bağırsak kanseri riskini artırdığı için haftada en fazla yarım kilo kırmızı et tüketilmeli, bunun yerine; balık, tavuk, hindi gibi beyaz etler tercih edilmelidir. Şeker ve yağ tüketimine de dikkat edilmelidir. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve yenilmelidir. İşlenmiş tahıl ürünleri yerine tam buğday, tam çavdar, tam yulaf tercih edilmelidir. Ayrıca besinlerin saklama koşullarına da gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Plastik kaplar yerine cam kaplar, nemli sıcak ortamlar yerine serin kuru ortamlar tercih edilmelidir.Düzenli olarak günlük en az 30 dakika egzersiz yapanlarda; meme, kalın bağırsak, rahim ve prostat kanseri daha az görülmektedir. Aşırı kilolar başta meme kanseri olmak üzere; kalın bağırsak, rahim, yemek borusu, böbrek, pankreas, prostat ve yumurtalık kanseri ile çok yakın ilişkilidir. Kilo vermek ile kanser riski belirgin olarak azalmaktadır.”

TRABZON

30 Ocak 2020 Perşembe

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