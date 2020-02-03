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Riskli okul eğitime kapatıldı, veliler taşımalı eğitim eylemi yaptı

DHA

TRABZON'un Düzköy ilçesinde, ilave kat inşaatı sonrası duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle sömestir tatilinin ardından kapatılan, Alazlı İlkokulu bahçesinde toplanan veliler, ilçede çeşitli okullara taşımalı sistemle gönderilmesi kararlaştırılan çocuklarını okula göndermedi. Çocuklarının, mahalle dışındaki okullara taşınmasına tepki gösteren veliler, okulun bahçesini sınıfa dönüştürdü, öğrenciler de gönüllü ana sınıfını öğretmeni eşliğinde ders çalıştı. Mahalledeki bazı kamu binalarının okula dönüştürülüp, burada eğitim görmelerini isteyen veliler, taleplerine olumsuz yanıt almaları...

TRABZON'un Düzköy ilçesinde, ilave kat inşaatı sonrası duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle sömestir tatilinin ardından kapatılan, Alazlı İlkokulu bahçesinde toplanan veliler, ilçede çeşitli okullara taşımalı sistemle gönderilmesi kararlaştırılan çocuklarını okula göndermedi. Çocuklarının, mahalle dışındaki okullara taşınmasına tepki gösteren veliler, okulun bahçesini sınıfa dönüştürdü, öğrenciler de gönüllü ana sınıfını öğretmeni eşliğinde ders çalıştı. Mahalledeki bazı kamu binalarının okula dönüştürülüp, burada eğitim görmelerini isteyen veliler, taleplerine olumsuz yanıt almaları halinde çocuklarıyla okul bahçesinde toplanacaklarını söyledi.
Düzköy'e 15 kilometre uzaklıktaki Alazlı Mahallesi'nde, 1996 yılında eğitim hayatına başlanan Alazlı İlkokulu'na, yaklaşık 8 yıl önce kapasitesinin artırılması için ilave 1 kat inşa edildi. Bu katın ardından zamanla okulun bazı duvarlarında çatlaklar oluştu. Sömestir tatilinde ise okulun duvarlarında oluşan çatlakların büyümesi ve risk oluşturması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce harekete geçildi ve akademisyenler ile uzmanlar eşliğinde okulda inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından risk oluşturduğu saptanan okulun kapatılmasına karar verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, velilere ulaşarak, okulda eğitim gören 110 öğrencinin, ilçedeki çeşitli okullara nakledilip, burada eğitimlerini sürdüreceğini bildirdi.
VELİLERDEN TEPKİ
Öğrencilerin mahallelerinin dışındaki okullara taşınmasına tepki gösteren veliler, yakınlarındaki bazı kamu binalarının okula dönüştürülüp, çocukların burada eğitim görmelerini istedi. Taleplerine olumsuz yanıt alan veliler, sömestirin ardından ders başı yapacak çocuklarını okula göndermedi. Veliler, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte kapatılan Alazlı İlkokuluna gelerek tepkilerini sürdürdü. Okul bahçesinde, İstiklal Marşı´nı okuduktan sonra yakılan ateşlerin yanına taburelerde ve yerlerde oturan çocuklar, kitap okudu. Mahalle sakinlerinde ana sınıfı öğretmenliği bölümü öğrencisi Cansu Kurt eşliğinde ders yapan öğrenciler de okullarının onarılmasını istedi. Veliler, taleplerine olumsuz yanıt almaları halinde her sabah, çocuklarıyla okul bahçesinde toplanacaklarını söyledi.
 `ÇOCUĞUMU NASIL UZAK BİR OKULA GÖNDEREBİLİRİM´
Mahallelerinde okul istediklerini söyleyen öğrenci velisi Miyase Hacısalihoğlu, "Çocuklarım ilkokul öğrencisi. Burada sabah onları okula getirip akşam alıyorum. Ana sınıfına çocuğumu nasıl uzak bir okula gönderebilirim. Burada tarlamı bağımı bahçemi, sırtımdaki küçük çocuğumu bırakarak nasıl öteki çocuğumun peşine ilçede ki okula gidebilirim. Burada çocuklarımız gözümüzün önündeydi. Bir sıkıntıları olduğu zaman, hastalandıklarında, üzerlerini pislettiklerinde, altına yaptığı zaman kim yardımcı olacak. Mahallemizdeki okula gidip gelme imkânım var ama başka bir yere gitme imkânımız yok. Bizim çocuklarımızı uzakta okutmak için maddi imkânımız da yok. Buna bir çözüm bulunsun yoksa çocuklarımızı mahallemizdeki okul hariç başka bir okula göndermeyeceğiz" diye konuştu.
`MAHALLEMİZ OKULSUZ KALMASIN´
Mahallenin nüfusunun kalabalık olduğunu vurgulayan öğrenci velisi Pınar Kurt, "Benim 4 yaşında kas hastası engelli kızım var. Şu an kızım evde aç. Sabah 6´dan beri burada okul önünde bekliyoruz. Bu mahallede az sayıda bir öğrenci yok. Burası kalabalık bir mahalle. Okulumuzun yıkılmasına karşı değiliz. Sadece okulumuz yerine ya yeni bir okul yapılsın ya da mahallemizde bulunan boş kamu binaları var, onlar okula çevrilsin. Mahallemiz yeter ki okulsuz kalmasın. Şimdi çocuğumu ilçedeki okula göndersem toplantı olduğu zaman veya çocuğumun bir sıkıntısı olduğu zaman kas hastası kızımı evde nasıl bırakıp okula gideceğim. 15 kilometrelik yol var oraya. Çocuğumu uzaktaki okula gönderemem. Bize bir çare bulunsun" dedi.
`BİZİ DE TAŞIMALARI GEREKİYOR´
Yetkililerden yardım istediklerini söyleyen öğrenci velisi Mürvet Kara, "Bugün okulun ilk günü. Çocuklarımız maalesef sınıflarda olması gerekirken okulun bahçesinde soğukta oturuyorlar. İlkokul çağındaki çocuklarımız mahallemizde okusun istiyoruz. Okulumuz yıkılacaksa yeniden yapılsın, yıkılmazsa da mevcut olan okulumuz da sağlamlaştırma yapılsın. Bakanımızdan bu konuda yardım istiyoruz. Bu kadar öğrenci kış günü mağdur. Çocuklarımızı taşımalı sistemde okutacaklarsa bizi de taşımaları gerekiyor" ifadelerinde bulundu.
 `UZAKTAKİ OKULA GİTMEK İSTEMİYORUM'
Uzakta eğitim görmek istemediğini söyleyen öğrenci Efecan Kara, "Başka bir okula gitmek istemiyorum. Ben astım hastasıyım. Servise binerek uzakta bir okula gitmek istemiyorum. Okulumu çok seviyorum. Burada eğitim hayatıma devam etmek istiyorum" dedi.
`ÇOCUĞUM ENGELLİ NASIL YAPACAĞIM?'
Çocuğu bedensel engelli olan Abdul Hamit Kurt ise, "Çocuğum doğuştan yüzde 80 engelli. Biz nasıl yapacağız ? Sabah sırtımda okula getirip, akşam aynı şekilde çocuğumu eve geri götürüyordum. Çocuğum ilçede okursa bunun okuma hakkını da elinden almış olacaklar. Tuvalete gidemiyor zaten çocuğum. Altını kim değiştirip, yemeğini yedirecek" diyerek yardım istedi.
İNCELEME VE TESPİTLER SÜRÜYOR
Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve uzman akademisyenlerce, duvarlarında çatlaklar oluşan okulda tespit ve incelemelerin sürdüğü, hazırlanacak rapor doğrultusunda da okulun onarılması ya da yıkılıp, yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

TRABZON

30 Ocak 2020 Perşembe

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