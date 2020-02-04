Trabzon’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleri ile birlikte il genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürüyor.
Kar yağışı nedeniyle Hayrat, Düzköy, Şalpazarı, Tonya ve Çaykara ilçeleri yoğunlukta olmak üzere kar temizleme çalışmaları sürerken, ÇaykaraSultan Murat Yaylası yolunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu gözlendi. İl genelinde yapılan çalışmalar sonrasında kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.
TRABZON
04 Şubat 2020 Salı
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