Trabzon’da fuhuşla mücadele kapsamında 32 bayan hakkında işlem yapıldı

Trabzon’da polis ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptığı operasyonda 32 bayan hakkında işlem yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptıkları operasyonda 32 bayanı yakalayarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.
Bayanlara kabahatler kanunundan işlem yapılarak idari para cezası verilirken, 2 yabancı uyruklu bayan ise sınır dışı edildi.
TRABZON
04 Şubat 2020 Salı
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