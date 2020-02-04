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Trabzon’da fuhuşla mücadele kapsamında 32 bayan hakkında işlem yapıldı

İHA

Trabzon'da polis ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptığı operasyonda 32 bayan hakkında işlem yaptı.

Trabzon’da polis ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptığı operasyonda 32 bayan hakkında işlem yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler fuhuşla mücadele kapsamında 1 haftada şehrin muhtelif yerlerinde yaptıkları operasyonda 32 bayanı yakalayarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.
Bayanlara kabahatler kanunundan işlem yapılarak idari para cezası verilirken, 2 yabancı uyruklu bayan ise sınır dışı edildi.

TRABZON

04 Şubat 2020 Salı

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