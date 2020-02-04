Trabzon’da 6 yabancı terör savaşçısı yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi

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Trabzon'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen 6 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri yaptıkları operasyon sonucu DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen 6 yabancı terör savaşçını yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 6 kişi daha sonra geri gönderme merkezine gönderildi.

TRABZON 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:40

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AKŞAM 17:47

YATSI 19:09

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