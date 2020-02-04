Kışın bile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor Dünyanın en uzun ikinci mağarası yaz-kış ziyaretçilerini ağırlıyor Trabzon’un Düzköy ilçesinde bulunan Çal Mağarası’nı geçen yıl 140 bin kişi ziyaret etti

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası kışın bile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geçen yıl mağarayı ziyaret edenlerin sayısı 140 bini bulurken, ziyaretçilerin yüzde 70’lik bölümünü Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturdu.

Trabzon Düzköy ilçesine bağlı Çal Mahallesinde, denizden bin 50 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası kışın bile ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Mağara, Aralık ve Ocak aylarında bile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, mağarayı 2018 yılında ise yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etmişti. Mağaranın özellikle astım ve nefes darlığına iyi geldiği tespit edilirken, kış olmasına rağmen mağarayı ziyaret edenler bulunuyor. Ziyaretçiler, mağaranın görüntüsünden etkilendiklerini belirtirlerken, kış olmasına rağmen yine de memnun kaldıklarını söylediler.

Ziyaretçilerden Bayram Göktürk, yaptığı açıklamada “İlk kez geliyorum. İnternetten araştırdım. Sarkıklar olsun, yolları, ışıklandırması çok güzel. Şu an müsait olduğum için geldim yazın da gelmeyi düşünüyorum” dedi.

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak da kabul edilen mağaranın içinden küçük bir dere akarken, mağaranın üzerinde tarihi bir kale bulunuyor. Yer altı su kanalı olan Çal Mağarasının girişi, geniş olmakla birlikte içerisindeki genişlik sürekli değişiyor. Tavan yükseklikleri kırık sistemlerine bağlı olarak büyük değişkenlik gösteren Çal Mağarası girişten sonra 200. metrede iki kola ayrılıyor. Sola ayrılan kol yaklaşık 150 metre uzunlukta olurken, sağ kolun ulaşılabilen kısmı ise yaklaşık 400 metre. Bu kolun yaklaşık 60. metresinde küçük bir göl ve çağlayan yer alıyor. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişiyor. Yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santimetreye kadar yükselirken, yaz aylarında bu seviye 2530 santimetreye kadar düşüyor.

Çal Mağarası 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak turizme açılırken, 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirildi.

TRABZON 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

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