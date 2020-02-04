Şalpazarı-Acısu yolunda heyelan

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Trabzon'da Şalpazarı ilçesi Acısu yolunda heyelan meydana geldi.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinden Acısu mevkiine ulaşımın sağlandığı karayolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kayalarla kapanan yolda gerçekleşen heyelanda ölen ya da yaralanan olmadı. Karayolları ekipleri tarafından heyelanlı yolda çalışmalar sürürken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor.

Öte yandan, heyelanın meydana geldiği anda aracıyla yoldan geçmekte olan AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki Çabuk ise saniyelerle yamaçtan kopan kaya parçalarından kurtuldu. Çabuk, sosyal medya hesabından "Bazen saniyeler senin hayatta kalmanı sağlıyor" ifadeleriyle heyelanın fotoğraflarını paylaştı.

TRABZON 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

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