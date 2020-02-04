Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 3 - B. B. Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Trabzonspor 30 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı kornerde iyi takip eden Sörloth kale sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 10

26. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Sturridge ile kaleci birlikte yükseldi. Yusuf Acer'e çarpan meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 20

35. dakikada Sturridge'nin uzak mesafeden ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

43. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kayaan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 30



Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx, Candaş Elbil xxx

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Çörekçi xx, Hosseini xx, Campi xxx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Guilherme xx, Ndiaye xxx, Nwakaeme xx, Sturridge xx, Sörloth xx

Yedekler: Uğurcan Çakır, Obi Mikel, Ekuban, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Pereira, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

B.B.Erzurumspor: Kayacan x, Cenk Ahmet x, Merthan xx, Aykut Demir x, Yusuf Acer x, İbrahim Akdağ x, Obertan x, Batuhan Artaslan x, Emrah Başsan xx, Hasan Ayaroğlu xx, Rashad Muhammed x

Yedekler: Sehic, Murat, Pote, Mahamadou Ba, Sissoko, Mucahit Albayrak, Oltan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Sörloth (dk. 16), Yusuf Acer (dk. 26 k.k), Nwakaeme (dk. 43) (Trabzonspor)

Sarı Kart: İbrahim Akdağ (B.B Erzurumspor)

TRABZON 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:47

YATSI 19:09

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