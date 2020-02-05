Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 50 yenen Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Sosa takımdan ayrı çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen oyuncular koşu yaparken diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç oynadı.



Manoel Messias ekstra çalıştı

Trabzonspor'un yeni transferi Manoel Messias, normal antrenmanın tamamlanmasının ardından yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer yönetiminde ekstra bir çalışma gerçekleştirdi. Yan top çalışması yapan Brezilyalı oyuncu hazır hale gelerek savunmadaki rekabete ortak olmak istiyor.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZON 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:55

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