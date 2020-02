Hüseyin Çimşir: "Teknik adam olarak şampiyonluk yaşamak istilyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordomavili kulüpte oyuncu olarak yaşayamadığı şampiyonluğu teknik adam olarak yaşamak istediğini söyledi.

12 yaşındayken kapasından girdiği Trabzonspor'a Teknik Direktör olan Hüseyin Çimşir, kulüp dergisine röportaj verdi. Çimşir, 12 yaşında futbola başladığında hayalinin futbolcu olmak olduğunu belirterek, "Gerçekten çok güzel bir duygu. 12 yaşında futbola başladığımda hayalim Trabzonspor’un futbolcusu olmaktı. Allah bunu bana nasip etti ve oynamaya başladım, sonrasında kaptanlık yaptım. Futbolculuk kariyerimin ardından yaklaşık beş yıl dışarıda görev aldıktan sonra geçen yıl tekrar kulübüme geri döndüm. Yani dokuz yıl önce oyuncu olarak ayrıldığım takımıma teknik adam olarak geri döndüm. Şimdi ise teknik direktör oldum. Özetlersek insan önce hayal ediyor ve bu hayali gerçekleştiği zaman mutlu oluyor"dedi.



"Hayalimin bu kader erken gerçekleşeceğini düşünmüyordum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordomavili takıma teknik direktör olma hayalinin bu kader erken gerçekleşeceğini düşünmediğini belirterek, "Antrenörlük kariyerim başladığında en üst lisansı almadan tek başıma çalışmamayı kararlaştırdım. Bu işi en alttan başlayarak, her kademesini görerek ve öğrenerek ilerlemeyi planladım. Hem teorik hem de pratikte bu çok önemliydi. Bunun sonucunda dört takımda görev aldım. Her kademeyi hazmederek yürüdüm. Trabzonspor’da lisans kısımlarını tamamladım ama sürecin bu kadar erken gerçekleşmesini ben de beklemiyordum açıkçası. Hayalim buydu ama bu kadar kısa sürede beklemiyordum. Şimdi görev verildi ve ben hazır bir şekilde görevimin başındayım. Kararlılıkla devam ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Ndiaye'nin Türkiye gelmesinde ve gelişmesinde rolümüz olan bir oyuncu"

Osmanlıspor’da görev yaptığı dönemde bizzat izleyerek transfer edilmesini sağladığı Badou Ndiaye'nin Trabzonspor'a gelmesiyle ilgili olarak ise Çimşir, "Badou Ndiaye benden önce de transferi planlaması dahilinde olan bir oyuncuydu. Ndiaye bildiğim, tanıdığım, Türkiye’ye gelmesinde ve gelişmesinde rolümüz olan bir oyuncudur. Bu sezon takımında çok süre alamamıştı. Kendisini aramıza kattık. Önümüzdeki maçlarda takımımıza önemli katkılar yapacağını düşünüyoruz" dedi.



"Takımdan beklentiler büyük"

Geçen sezon oluşan ve bu yıl parçaları tamamlanan bir takım olduklarını belirten Çimşir, "Takım olma yolunda geçen sezondan beri üstüne koyarak ilerliyoruz. Bizler de bu konuda çalışıp takımımızı daha da iyi noktalara taşımak istiyoruz. Takımımızdan beklentimiz büyük. Bu beklentilerimizi karşılayabilecek bir takımın var olduğunu düşünüyorum. İnşallah sezon sonunda beklenilen oyunu oynayarak, beklentileri karşılarız" diye belirtti.



"İki kulvarda da hedefimiz belli"

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupasında hedeflerin belli olduğunu beliren Hüseyin Çimşir, "Önümüzde lig ve kupa var. Bu iki kulvarda da hedefimiz belli. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Sonunda başarılı olur muyuz olamaz mıyız hep birlikte göreceğiz. Potansiyeli oldukça yüksek bir takımımız var. Her iki hedefi de sonuna kadar kovalayacağız. İnşallah hep beraber buna ulaşırız" şeklinde konuştu.



"Saha içinde problem çözebilecek oyunculara sahibiz"

Takım içi rekabet ve oyuncuların karakterleriyle ilgili olarak ise Çimşir, "Takım içinde farklı karakterlerde oyuncular bulunuyor. Çeşitlendirmek gerekirse lider, kariyerli, kariyer yapmak veya daha kariyerinin başında olan oyuncular var. Bizim en büyük artımız saha içinde problem çözebilecek çok sayıda oyuncuya sahip olmamız. Potansiyeli yüksek bir takım olmamız büyük avantaj. İnşallah bunun karşılığını sezon sonunda alırız" dedi.



"Ülkemizde antrenöre inanırsak çok şey başaracağımızı düşünüyorum"

İlham aldığı ve takip ettiği teknik direktörler bulunduğunu ifade eden Çimşir, ancak bu konuda önemli ayrıntılar bulunduğunu belirterek, " Yabancı kulüpler ile Türkiye’deki kulüplerin anlayışı farklı. Oradaki oyunu buraya getirme şansımız yok. Ülkemizdeki kulüpler farklı, oyun farklı, oyuncu farklı. Geçmişte Avrupa’da başarılı olmuş teknik adamların ülkemizde başarısız olduğuna tanık olduk. Türk teknik adamların zeki ve gelişime açık olduğunu düşünüyorum ancak ülkemizde daha çok işin skor tarafına bakılıyor. Bu nedenle antrenör daha çok günü kurtarmakla ilgileniyor. Uzan vadeli plan yapamıyor. Futbolda bu çok önemlidir. Ülkemizde antrenöre inanırsak çok şey başaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Dünya'da iki türlü antrenör olduğuna inanıyorum"

Dünya futbolunu izleyen, araştıran, inceleyen bir antrenör olduğunu belirten Çimşir, "Dünyada iki türlü antrenör çeşidinin var olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi oyuncu grubunun taşıdığı antrenörlerdir. Futbolcu başarır onlar ilerler. İkincisi ise oyunculara katkı sağlayan, geliştiren antrenörlerdir. Ben ikinci seçenekte yer alan antrenörlerden olduğumu düşünüyorum. Elimden geldiğince hem futbol içi hem de futbol dışı bir çok katkıda bulunduğuma inanıyorum. Oyuncularla aramdaki ilişki gayet iyi ama ben bu düşünceye çok katılmıyorum. Çünkü oyuncuların kişilere bağlı kalmadan, kulüpleri için ellerinden geleni yapmaları gerektiğine inanıyorum. Bunun yanı sıra kendileri için de iyi oynamaları gerekiyor. Kendileri başarılı olursa, takım başarılı olacak. Takım başarılı olduğunda ise herkes başarılı olmuş demektir" dedi.



"Trabzonspor'da oyuncu olarak yaşayamadım ama teknik adam olarak yaşamak istiyorum"

Trabzonspor’da kısa ve uzun vadeli hedefleri olduğunu belirten Çimşir, "Kısa vadedeki hedefimiz bu sezonu hedeflenen noktada tamamlamak. Uzun vadede ise oyuncu üreten, yarışan ve kulübe maddi anlamda katkı sağlayan sistem oturtmak

Futbolculuk dönemimde en büyük hayallerimden bir tanesi şampiyonluk yaşamaktı ama bazen çok yaklaşmamıza rağmen çeşitli sebeplerden dolayı olmadı. Bu içimde uhde olarak kaldı. Şimdi teknik adam olarak bu sevinci yaşamayı çok istiyorum. Umarım bunu Allah bize nasip eder" diye konuştu.

