KTÜ Tıp Fakültesi'nde 'Korona' virüsü semineri verildi

Sağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, korona virüsünü anlattı.

KTÜ Tıp Fakültesi Prof. Dr. Aydın İnal Anfisinde yapılan sunumda Prof. Dr. Tevfik Özlü, sağlık çalışanlarına korona virüsü ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Tevfik Özlü, bugün 28 ülkede korona virüsüne rastlandığını belirterek, "Borsa gibi her an değişiyor. Diğer ülkelerde görülen vakaların hemen hepsinin Çin seyahati öyküsü var. Gitmeyenlere de, gidenlerden temas öyküsü var. Bundan sonraki süreçte aynı ülke de insandan insana geçme potansiyeli de var" dedi.

Korona virüsünün çok hızlı ilerlediğini dile getiren Özlü, "Türkiye'de bir hasta yok. Salgın durumu söz konusu değil. Dert etmeye, panik etmeye hiç gerek yok. Olabilir mi? Olabilir. Dünyanın birçok ülkesinde var. Bize de bir yerden gelecek diye düşünüyoruz ama umarım gelmez. Geç gelir veya hiç gelmez. Hazırlıklı olmak her zaman iyidir" diye konuştu.

"Birimiz güvende değilsek artık hiç birimiz güvende değiliz" diyen Özlü, "Böyle bir süreçte ben kendimi korurum veya önlerim demekte zor. Bilim adamları canlabaşla bu konuda veri üretmeye çalışıyorlar ve paylaşıyorlar. Korona virüsünün sars virüsü ile benzer olduğu belirtiliyor. Korona virüsünün, hastalardan örnek alımı sırasında veya öksüren hastalardan buluşma riski var. Temasla buluşan bir hastalık 1 metreden uzak kalmak fayda var. Kuluçka süresinin 56 gün ama 14 gün güvenli bir süre, bulaştırma süresi bilinmiyor ama daha hasta olmadan bulaşabilir. Hasta olmadan da kişi bulaştırabilir. 1 kişi ortalama 23 kişiye bu hastalığı yayabiliyor" ifadelerini kullandı.

Korona virüsü hastalarının hastaneye zatürre şikayetiyle geldiği bilgisini paylaşan Özlü, "Belirtilerinde yüzde 90 ateş, yüzde 70 öksürük ve solonum sıkıntısı yanı sıra halsizlik, isal, kas ağırları bildirilmiş ama asıl ağır vakalarda solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği görülüyor. Bu şikayetlerle gelen hastalara son aylarda Çin'e ziyaret gerçekleştirdiniz mi diye sormakta fayda var" şeklinde konuştu.

Türkiye'de herhangi bir riskin söz konusu olmadığını vurgulayan Özlü, "Rahat rahat çarşıda, pazarda dolaşabilirsiniz. Alışveriş yapabilirsiniz. Çocuklarınızı okula gönderebilirsiniz. Türkiye'de şuanda bu anlamda dolaşan bir risk yok. Yarın ne olur bilemiyorum" diye konuştu.

