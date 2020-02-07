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Ahmet Ağaoğlu: "Transferde para kaybeden değil, para kazanan kulüp haline geldik"

İHA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki yıllarda futbolcu alıpsatarken para kaybeden kulüp yerine artık altyapısından yetiştirdiği oyuncularla para kazanan kulüp haline geldiklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu: "Transferde para kaybeden değil, para kazanan kulüp haline geldik"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki yıllarda futbolcu alıpsatarken para kaybeden kulüp yerine artık altyapısından yetiştirdiği oyuncularla para kazanan kulüp haline geldiklerini söyledi.
Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, takıma ara transfer dönemi bitmeden katılanlar olduğu gibi ekibe veda edenlerinde olduğunu vurguladı.
Transfer dönemlerinde kadro mühendisliğini ön planda tuttuklarını belirten Ağaoğlu, "Biz geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi, bu dönemde de kamuoyunda 'Kadro mühendisliği' olarak tarif edilen akılcı bir yöntemle teknik ve taktik becerisi yüksek ve mevcut potansiyelini geliştirmeye açık dinamik bir kadro oluşturmaya çalıştık. Ben kadro mühendisliği terimi kullanılırken teknik uzmanlık bir kenara, faydamaliyet analizinin de hesaba katılması gerektiğini düşünüyorum. Zira finansal sınırlar içinde hareket ederek en iyi yapılanmayı sağlayabilmek de bir mühendislik becerisidir. Bu noktada büyük bir titizlikle çalıştığımızın, limitlere sadık kaldığımızın altını çizmek istiyorum" dedi.
Başkan Ağaoğlu, bir spor kulübünün, spor dışı işlerle fazla uğraşmaması gerektiğine inandığını belirtti. Yoğunlaştığınız branş futbol ise, futbolcu yetiştirerek, yetiştirdiği futbolcunuzu satarak gelir oluşturabileceklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Gayrimenkul gibi, enerji gibi bambaşka sektörlere çok da girmemelisiniz. Biz maalesef daha önce futbolcu alıp satarken para kaybetmişiz. Ama bugün durum oldukça farklı. Artık altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla para kazanan bir kulüp haline geldik. Yusuf Yazıcı 17 milyon Euro artı 3 milyon Euro’yla bu ülkenin altyapısından yetişen ve satılan bu ücretteki ilk oyuncu oldu. Abdülkadir Ömür, 23 milyon Euro teklif gelen bir diğer oyuncumuz. Uğurcan Çakır, 20 milyon Euro teklif aldığımız bir diğeri. Altyapıdan yetişen oyuncuların piyasa değeri 70 milyon Euro’yu buluyor. Bunun içine Serkan, Rahim, Abdülkadir Parmak, Kerem, Sefa’yı dahil edersek daha da artıyor. Trabzonspor’un felsefesi, planı ve de programı, altyapıdan oyuncu yetiştirip yararlanmak ve pazarlamak olmalıdır" şeklinde konuştu.

TRABZON

07 Şubat 2020 Cuma

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