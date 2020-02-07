Alper Avcı: "Hedefimiz için iç sahada kaybetmemeliyiz"

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alperz Acvı, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazandıkları Amed Sportif maçının anlam kazanması için Kırklarelispor'u yenmeleri gerektiğini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da Teknik Direktör Alper Avcı, rakiplerinin Ziraat Türkiye Kupası'nda saygı duyulacak işlere imza attığını belirterek, "Geçtiğimiz hafta kazandığımız Amed maçının anlam kazanması için Kırklarelispor'u yenmemiz gerekiyor. Rakibimiz Ziraat Türkiye Kupası'nda saygı duyulacak işlere imza attı. Ligdeki konumu ve oynadıkları Fenerbahçe maçının bizim maça etki etme ihtimali bizi yanıltmamalı. Ligde az gol yiyen ama az gol atan bir ekip. Bizler sahada kendi oyun anlayışımızı rakibimize kabul ettirmek zorundayız. İstediğimiz hedefe ulaşmamız için kazanmamız gereken bir müsabakaya çıkacağız. Playoff için iç sahada puan kaybetmemeliyiz. Savunma anlamında hata yapmadan hücumda üretkenliğimizi devam ettirmeliyiz. Kazanmak istediğimizi sahaya yansıtmalıyız. Taraftarımızın da desteği ile maçtan galip ayrılmak istiyoruz” dedi.

TRABZON 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:53

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