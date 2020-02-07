Trabzon'da 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları çalındı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin eski Tahrirat Katibi ve ilk Kaymakamı, 19041909 yılları arasında da Belediye Başkanlığı yapan Hacı Memiş'in 1870 yılında yaptırdığı tarihi çeşmenin taşları çalındı.

1870 yılında Vakfıkebir ilçesine bağlı Fevziye (Sebla) köyünün Tonya eski karayolu kenarında Hacı Memiş tarafından biri tek, iki tanesi de çifte kurnalı olarak yaptırılan tarihi çeşmelerden ayakta kalan son çeşme de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşları ile birlikte çalındı. Çeşmenin çalınması çevrede şaşkınlık oluştururken, Hacı Memiş’in torunlarından Tahsin Zaman, "Her nedense insanlara sülalemizce hizmete sunulan bu çeşmelerden bir veya birkaç meczup rahatsız oluyor, ya kurnalarını kırıyor, ya da bugünkü gibi taşlarını çalıyor. Dedemin dedesi Rahmetli Hacı Memiş'in 1870’li yıllarda Tonya eski yolu üzerinde Sebla’da bulunan 1 tanesi çifte kurnalı, 2 tanesi tek kurnalı ve taş köprüden köyümüzde bulunan çifte çeşmenin bir kurnası ve kitabesi 8 yıl önce kırıldı, yaptırdık. 3 yıl kadar önce yine yaptırdık ve şimdi eski yol üzerindeki tek kurnalı çeşme komple taşları alınarak çalındı” dedi.

Çeşmeyi çalanların bulunmasını isteyen Tahsin Zaman, "Buna ne diyelim şimdi? Sülale olarak çok üzgünüz. Bunlar birer tarihi eser ve artık bizlerden çıkıp halka mal olmuş. Yani bunları kırmakla ne elde ediyorsunuz? Tamam, kırılanı yaptırıyoruz da komple çeşmeyi çalınca bizler ne yapabiliriz? Bu rezaletin önüne nasıl geçeceğiz, bilemiyoruz. Bizim oralarda bu eserleri bekleme şansımız yok, lakin bu işin önlemini nasıl alacağız bilemiyorum. Önlem almasını da biliriz ama bu hareketler bize yakışmaz. Kolluk kuvvetleri bu işin takipçisi olur ve İnşallah bulunur. Gerçekten, kim olduklarını merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZON 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:53

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