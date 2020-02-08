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Çalınan tarihi çeşmenin taşları bulundu, 3 kişi yakalandı

DHA

TRABZON´un Vakfıkebir ilçesinde, yerinden sökülerek çalınan 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları bulundu. 2'si kardeş, 3 şüpheli gözaltına alındı.

TRABZON´un Vakfıkebir ilçesinde, yerinden sökülerek çalınan 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları bulundu. 2'si kardeş, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, önceki gün Güneyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, Vakfıkebir-Tonya Yolu üzerindeki ağaçlık alanda bulunan 150 yıllık çeşmenin yerinde olmadığını fark etti. İlçenin eski Tahrirat Katibi ve ilk kaymakamı olan, 1904-1909 yılları arasında da belediye başkanlığı yapan Hacı Memiş tarafından 1870 yılında hayrat olarak yaptırılan çeşmenin, yerinden söküldüğünü görünce şaşkına dönen Şeref, durumu jandarmaya bildirdi.
TAŞLARI BULUNDU, 3 KİŞİ YAKALANDI
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, çevredeki güvenlik kameraları ile mobese görüntülerini inceledi. Ardından da tarihi eser kaçakçısı olduğu tahmin edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında jandarma, tarihi çeşmeye ait taşları Fevziye Mahallesi'nde buldu. M.A., kardeşi O.A. ve akrabaları S.A. adlı şüpheliler ise gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

TRABZON

08 Şubat 2020 Cumartesi

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