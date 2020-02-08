Trabzon şehir merkezine 3 yıl aradan sonra kar yağdı Yağan kar nedeniyle uçak seferleri iptal edildi Trabzon’da kar yağışı nedeniyle 252 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Trabzon’da 3 yıl aradan sonra sabah saatlerinde başlayan yağan kar yağışının ardından karayolu ulaşımının yanı sıra uçak seferleri de olumsuz etkilendi.

Sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'na gelen bazı yolcular seferlerin iptal edilmesiyle şaşkınlık yaşarken, uçak seferlerinin akşam saatlerine kadar iptal edildiği belirtildi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 252 mahalle yolunun ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, ilçe belediyeleri ile birlikte tüm noktalara müdahale ediyor. Belediye ekipleri, ilçe merkezlerinde de buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını dün akşam saatlerinden itibaren sürdürürken, kar yağışının şehir merkezi Ortahisar ilçesi başta olmak üzere sahillere ulaşması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle vatandaşların özel araçlarını kullanmamaları istendi. Kar nedeniyle trafikte kalan araçların çalışmaların aksamasına neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Kar yağışı ve sonrasındaki temizleme çalışmaları boyunca özel araçların trafiğe çıkarılmamasını, toplu taşıma araçlarının kullanılmasını, belediye ekiplerimize gerekli konularda yardımcı olunmasını özellikle talep ediyoruz. Tüm acil durumların 112'ye bildirilmesi, gereksiz bildirim yapılmaması toplum sağlığı adına ciddi önem taşımaktadır. Ekiplerimiz, şehrimizin her noktasında gerekli çalışmaları hassasiyetle sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

TRABZON 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:52

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