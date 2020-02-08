Doğu Karadeniz'de bin 19 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illerinde bin 19 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin, Rize, Gümüşhane ve Trabzon illerinde bin 19 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının en çok etkili olduğu Giresun’da 335, Trabzon’da 252, Artvin'de 105, Rize’de 198 ve Gümüşhane’de 129 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, soğuk ve karlı havanın Salı gününe kadar bölgede etkili olması bekleniyor.

TRABZON 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:52

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