Hekimoğlu Trabzon-Kırklarelispor maçı kar yağışı nedeniyle iptal edildi

Trabzon’da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle TFF 2. Lig A Grubu’nda mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK ile Kırklarelispor arasında Vakfıkebir İlçe Stadı’nda oynanması gereken maç kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Bugün saat 13.00’da başlaması gereken karşılaşma zeminin karla kaplı olması ve sürekli devam eden kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın hakem heyeti tarafından iptal edilirken, iptal edilen maçın ne zaman oynanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

TRABZON 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

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