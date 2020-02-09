Karla mücadele çalışmalarında hastalar da ihmal edilmedi

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Kar mücadelesi çalışmalarına il genelinde ara vermeden devam eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşlarla hastanaye ulaşması gereken hastaların imdadına yetişiyor.

İki gün içinde 15 hasta ve mahsur kalan vatandaş, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılatak hastaneye ulaştırıldı. Şalpazarı ilçesinin Geyikli Mahallesi'nde kar nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan yatalak hasta İfaket Evren'in imdadına da Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Belediye ekiplerince evinden alınan Evren, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

TRABZON 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:51

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