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(ÖZEL)Tonyalı kadınların, kıraathanede Trabzonspor maçı heyecanı

DHA

-Trabzon'un Tonya ilçesinde, futbol tutkunu kadınlar, mahallerinde kıraathanede Trabzonspor'un maçlarını kaçırmıyor, erkeklerle birlikte futbol heyecanı yaşıyor.

-Trabzon'un Tonya ilçesinde, futbol tutkunu kadınlar, mahallerinde kıraathanede Trabzonspor'un maçlarını kaçırmıyor, erkeklerle birlikte futbol heyecanı yaşıyor.
Kar yağışına rağmen evlerinden kıraathane gelen kadınlar, Trabzonspor'un Süper Lig'in 21'nci haftasında deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçındaki birçok pozisyonda yerlerinde duramadı. Maç boyunca takımlarını destekleyen kadınlar, ücretsiz ikam edilen çaylarını yudumlayarak, bordo mavililerin galibiyetini, tezahürat ve alkışlarla kutladı.
İlçeye bağlı Karşular Mahallesi'ne yer alan Gençler Kıraathanesi, maç günleri, bam başka bir spor heyecana ev sahipliği yapıyor. Mahalledeki yaşlısından gencine, pek çok ev hanımı kadın, Trabzonspor´un maçlarını kaçırmıyor. Evlerinden çıkıp, kıraathane gelen kadınlar, erkeklerle birlikte Trabzonspor'un maçlarını izliyor, yaşanan heyecana eşlik ediyor. Bölgedeki yoğun kara rağmen kadınlar, Süper Lig'in 21'inci haftasında Ankara´da Eryaman Stadyumu´nda Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor´un maçına kıraathaneye gelerek izledi. Yaklaşık 50 santimetreye ulaşan karı aşarak, takımlarının kaşkol ve berelerini takıp, kıraathaneye gelen kadınlar, maçtaki birçok pozisyonda da yerlerinde duramadı. Kahvehanede erkeklerle birlikte çaylarını içip maç izleyen kadınlar, maç boyunca kaçan bazı gollere üzülürken, atılan gollere de sevindi. İşletmeci Nuri İhsan Kalyoncu da, maç boyunca maç izlemeye gelen kadınlara ücretsiz çay servisi yaparak, tatlı ikramında bulundu. Maç boyunca takımlarını destekleyen kadınlar, bordo mavililerin galibiyetini, tezahürat ve alkışlayarak kutladı.
"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Maç saatinden önce kıraathaneye gelen kadınlardan Şükran Altuntaş, "Trabzonspor sevgisi için karları yararak geldik. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız." dedi. Kadınlarla maç izlemenin güzelliğini ifade eden Hasan Eyüp "Şu anda Gençlerbirliği Trabzonspor maçını izliyoruz. Kahvehanede gençler var. Bayanlar var. Bayanların olması nedeniyle kimse küfür edemiyor bu yüzden de gayet sakin güzel bir maç izleyeceğiz. Bayanların böyle yerlerde daha da fazla olması gerekir" diye konuştu.
"KUPAYI ALACAĞIZ"
Maçı izleyen Trabzonsporlu kadın taraftarlardan Emine Kalyoncu, "Biz kadınlar olarak Trabzonspor´un maçlarının yüzde 80´nini kahvede erkeklerle birlikte izliyoruz. Küfürsüz, olaysız çok güzel bir şekilde maçlarımızı izliyoruz. Bu sene inşallah şampiyon Trabzonspor´umuz olacak. İnşallah bu sene şike yapılmayacak ve kupayı alacağız. Bu kupa tüm Karadeniz tüm Trabzon halkına hediye olacak. Bu sevinci kadınlar çocuklar hep birlikte kutlayacağız müthiş bir şey olacak bizim için. Trabzonspor bizim gururumuzdur, onurumuzdur, her şeyimizdir, ekmeğimiz, suyumuz, havamızdır" ifadesine bulundu.   
"TRABZONSPOR TÜRKİYE´DE TEKTİR"
Maç boyunca yerinden duramayan fanatik Trabzonspor taraftarı Rüstem Altuntaş da, "Trabzonspor´un yanına Türkiye´de yakışacak takım yok. Trabzonspor Türkiye´de tektir. Trabzonspor´uz futbol Türkiye´de de dünyada da düşünülemez. Allah´tan bir noksanlık gelmezse bu senenin şampiyonu da Trabzonspor´dur. Yabancı güçler ve Türkiye´deki güçler karışmazsa Trabzonspor şampiyondur" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kadınlardan görüntüler
-Kıraathaneden detaylar
-Maçın izlenmesi
-Gollerde yaşanan sevinç
-Çay ikramı ve röportajlar
-Genel detaylar(FOTOĞRAFLAR)

TRABZON

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:14
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