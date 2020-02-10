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Freni boşalan minibüsten atlayan kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor

İHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı mahallesinde freni boşalan minibüsten atlayan kadın yaşam mücadelesi veriyor.

Freni boşalan minibüsten atlayan kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı mahallesinde freni boşalan minibüsten atlayan kadın yaşam mücadelesi veriyor.
Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı mahallesinde 29 Ocak tarihinde TOKİ konutlarında içerisinde 4 yolcunun bulunduğu park halindeki yolcu minibüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün içinde bulunmadığı minibüs yokuş aşağı hızla ilerlerken panikleyen yolcular minibüsten atladı. Minibüs ise bahçeye girerek durabildi. Kazada paniğe kapılarak minibüsten atlayan 4 kişiden durumu ağır olan Zeliha Şirin'in (59) Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Kazadan önce karda kayarak düşen ve kolu kırılan Şirin'in fizik tedavi için eşi ile birlikte şehir merkezine gitmek minibüse bindiği öğrenildi. Zeliha Şirin'in ağabeyi Mustafa Işık, kız kardeşinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Yıldızlı TOKİ'de fizik tedaviye giderken kız kardeşim bir minibüse biniyor. Minibüs el freni çekilmemiş ve sürücüsü içinde olmamış bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Güvenlik kameraları incelendiğinde insanlar kendi canlarını kurtarmak için atladığını görülüyor. Bunlardan bir tanesi benim kız kardeşim. Kolu kırık olduğu için maalesef kendini atma şansı yok ama arabanın açık kapısından savruluyor. Büyük hasar aldı. Kız kardeşim şuanda yaşam ünitesine bağlı olarak hayatını sürdürüyor. Ne olacağı hiç belli değil" dedi.

TRABZON

10 Şubat 2020 Pazartesi

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