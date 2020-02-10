Trabzonspor salonda çalıştı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde deplasmanda 50'ın rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına salonda başladı.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 20 mağlup eden Trabzonspor, maçın ardından Ankara'dan Samsun'a uçakla gelirken, yoğun kar yağışı nedeniyle buradan ise Trabzon'a kara yolu ile ulaşmıştı. Dünü izinli olarak geçiren bordomavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumsporn maçı hazırlıklarına salonda yaptığı çalışmayla başladı. Çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmadı.

İki grup halinde çalışan Trabzonspor'da birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncularımız ise kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordomavililer Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın basın ve taraftara kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

TRABZON 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.