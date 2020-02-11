Yarım asırdır balık ağı örüyor Altıncı kuşak olarak balık ağı örme mesleğini sürdüren Ahmet Salih Çakır, mesleğin giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor

Trabzon’da kıyı balıkçıları bir zamanlar balık ağlarını kendileri örerken bugünlerde ise bu mesleği sürdürenlerin sayısı neredeyse bir elin parmaklarını geçmiyor.

Balıkçılıkla özdeşleşen Faroz Mahallesinde yaklaşık 50 yıldır kıyı balıkçılığı yaparak balık ağı ören ve bu işi 6. kuşak temsilcisi olarak sürdüren 65 yaşındaki Ahmet Salih Çakır, her geçen gün bu mesleğe olan ilginin azaldığını söylüyor.

Bir zamanlar Faroz balıkçı limanında 100 balıkçıdan 80’i, kendi balık ağını örerken bugünlerde ise bu işi yapanların sayısı ciddi ölçüde azaldı. Yıllarca ağ ören yaşlılardan çoğunun vefat etmesi yeni neslin de bu mesleği pek tercih etmemesi mesleklerini bitme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirten Çakır, “Altıncı kuşak olarak mesleğimi sürdürüyorum. Yaklaşık 50 yıldır balık ağı örüyorum. Yaptığım iş incelik isteyen bir meslek. Genelde ağ tamiri yapıyoruz. Eskiden 100 balıkçıdan 80’i ağı kendisi yapardı. Şu anda 50 kadar kıyı balıkçısı varsa bunlardan ağ örenlerin sayısı bir elin parmağını geçmez. Yapanlar için çok zevkli bir meslek. Ata mesleği olan ağ örme işini amcamdan öğrendim. Ben altında kuşak oluyorum. Dedemden öncesi de bu mesleği yaptı. Bu mesleğin geleceği olur ancak; denizlerdeki yasaklar uygulanırsa. Zaten kıyı balıkçıları zor durumda. Bugünlerde mesleğimizi yapanların sayısı hızla azalıyor. Yeni nesil yok denecek kadar az” dedi.

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