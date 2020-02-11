Trabzon'da kar tatili bir gün daha uzatıldı

Trabzon il merkezi ve ilçelerinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından Pazartesi ve Salı günü tatil edilen okulların yarın da tatil edildiği açıklandı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde yaygın olarak devam eden buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak 12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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