Forum Trabzon'dan Sevgililer Günü’ne özel ‘Aşk Yolu'

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Forum Trabzon , sevgililer gününe özel etkinlikte çiftleri birlikte eğlenmeye davet ediyor.

1416 Şubat 2020 tarihleri arasında Forum Trabzon’dan aynı gün içinde toplam (en fazla 3 fiş/faturada) 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, çift olarak 3 gün boyunca 14.00 20.00 saatleri arasında ’’Aşk Yolu’nda yürüme fırsatı elde edecek. Çiftler, bu oyunda hediye kazanma fırsatı yakalayacak.

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