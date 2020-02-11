Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Ekuban ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumu hakkında açıklama

Trabzonspor kulüp doktoru M. Hakan Ayaz, Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bordomavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, üç oyuncunun tedavi sürecinde olduğunu belirten M. Hakan Ayaz, “Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Erce Kardeşler’in çekilen MR ve yapılan tetikler neticesinde sol dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Caleb Ekuban’ın ise sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sürmektedir. Yusuf Sarı’nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve Plica sendromu tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir” dedi.

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