Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali´nde yarın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor´a konuk olacak. Bordo-mavililer, 5-0´ın rövanşında turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası´nda Trabzon´da oynanan çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor´u 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, yarın rövanş mücadelesine çıkacak. Trabzonspor, ilk maçtaki avantajını da koruyarak 6 sezon aradan sonra Türkiye Kupası´nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kazım Karabekir Stadyumu´nda saat 17.00´de başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
ÇİMŞİR´DEN ROTASYON BEKLENİYOR
Trabzonspor´da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler´in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Sörloth da cezalı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir´in, 5-0´ın da avantajıyla bu maçta ligde az forma şansı bulan oyuncuları tercih edebileceği ve diğer oyuncularını ise dinlendireceği öğrenildi. Ayrıca, devre arası takıma katılan iki stoper Manuel da Costa ile Manoel Messias´ın da bu maçta ilk kez forma giymeleri bekleniyor.
RAKİP FENERBAHÇE
Bu arada, yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor mücadelesinde turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan´da oynanacak.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan Serkan, Messias, Da Costa, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdulkadir, Kamil Ahmet, Bilal, Muhammet
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler
CEZALI: Sörloth
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