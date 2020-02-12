Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni topladı

İHA

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı sevenlerinin beğenisini topladı.

Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni topladı

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı sevenlerinin beğenisini topladı.
Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig ekibi Liverpool'dan transfer ettiği Daniel Sturridge'in kaldığı otelin bahçesinde kar üstünde yaptığı dans kısa sürede büyük bir beğeni topladı. Trabzon'da etkili olan kar yağışı şehir merkezinde 50 santime ulaşırken, bordomavililerin İngiliz oyuncusu Sturridge kar üstünde ortaya koyduğu dans performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük bir beğeni toplayan videoda ünlü oyuncu köpeğine de görüntülerde yer verdi. Attığı gollerden sonra bilinen meşhur dansını yapan oyuncu değişik figürler de sergiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Erzurum'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Erzurum'a gitti
Abdulkadir Ömür, Almanya'daki rehabilitasyon sürecini tamamladı
YEREL HABERLER Abdulkadir Ömür, Almanya'daki rehabilitasyon sürecini ...
Bahadır Erol: "6 puanlık altın değerinde maçlar oynayacağız"
YEREL HABERLER Bahadır Erol: "6 puanlık altın değerinde maçlar ...
Trabzonspor'da hedef kupa
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef kupa
Kar yağışı tarım alanlarını olumlu etkiledi Ziraat Mühendisler Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: “Kar yağışı bitkilerin su ve vernalizasyon ihtiyacını karşılanması bakımından çok önemlidir”
YEREL HABERLER Kar yağışı tarım alanlarını olumlu etkiledi Ziraat ...
Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor
Trabzon-Gümüşhane karayolunda yaşanan çığın ardından Çığ sonrası yol tamamen kar kütlelerinden temizlenerek çift yönlü ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Trabzon-Gümüşhane karayolunda yaşanan çığın ...
Trabzon Valiliği çığ uyarısını yineledi
YEREL HABERLER Trabzon Valiliği çığ uyarısını yineledi
Trabzon’da elektrik trafosu patladı, mahalleli sokağa döküldü Esentepe mahallesindeki trafo patlaması sonucu çok sayıda evde elektronik eşya zarar görürken, 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Trabzon’da elektrik trafosu patladı, mahalleli sokağa ...
Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Ekuban ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumu hakkında açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Ekuban ve Yusuf ...
Trabzonspor´dan "sakatlık" açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan "sakatlık" açıklaması
Trabzonspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Forum Trabzon'dan Sevgililer Günü’ne özel ‘Aşk Yolu'
YEREL HABERLER Forum Trabzon'dan Sevgililer Günü’ne özel ‘Aşk Yolu'
Trabzon´da eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Trabzon´da eğitime kar tatili
Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek ...
Trabzon'da kar tatili bir gün daha uzatıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da kar tatili bir gün daha uzatıldı
Kamyonetin arkasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı
YEREL HABERLER Kamyonetin arkasına yaptığı kardan adamla şehir turu ...
Yarım asırdır balık ağı örüyor Altıncı kuşak olarak balık ağı örme mesleğini sürdüren Ahmet Salih Çakır, mesleğin giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor
YEREL HABERLER Yarım asırdır balık ağı örüyor Altıncı kuşak olarak ...
Sörloth ve Nwakaeme koltuğu bırakmıyor
YEREL HABERLER Sörloth ve Nwakaeme koltuğu bırakmıyor
Trabzon'da kar iki tekneyi batırdı
YEREL HABERLER Trabzon'da kar iki tekneyi batırdı
Sokak araları kayak pistine döndü Kar nedeniyle okullar tatil olunca mahalle aralarında gece gündüz kayak yaparak eğlendiler
YEREL HABERLER Sokak araları kayak pistine döndü Kar nedeniyle ...
Trabzonspor salonda çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor salonda çalıştı
Doğu Karadeniz'de 988 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 988 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X