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Temeli görkemli bir şekilde atılmıştı ama... Yaklaşık 20 ay önce temeli atılan Yomra Sanayi ...

İHA

Trabzon'un Yomra ilçesinde temeli yaklaşık 20 ay önce atılan Yomra Sanayi Sitesi'nden iş yeri satın alan vatandaşlar, iş yerlerinin belirtilen sürede teslim edilmediği gerekçesiyle mağdur olduklarını söylüyor.

Temeli görkemli bir şekilde atılmıştı ama... Yaklaşık 20 ay önce temeli atılan Yomra Sanayi Sitesinden iş yeri satın alanlar, iş yerlerinin bitirilmediği gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor İçerisinde 330 modern işyeri dışında farklı sosyal alanların yapılması planlanan site inşaatı durmuş durumda

Trabzon’un Yomra ilçesinde temeli yaklaşık 20 ay önce atılan Yomra Sanayi Sitesi’nden iş yeri satın alan vatandaşlar, iş yerlerinin belirtilen sürede teslim edilmediği gerekçesiyle mağdur olduklarını söylüyor.
Temeli 23 Mayıs 2018 tarihinde atılan Yomra Sanayi Sitesi, 2019 yılının Aralık ayında bitirilmesi planlanırken aradan geçen sürede tamamlanamaması buradan dükkân satın alan vatandaşları mağdur etti.
Dükkan paralarının bir kısmını ödemelerine rağmen inşaata temel atmanın dışında bir şey yapılmadığını belirten vatandaşlar, firma yetkilileri tarafından sürekli oyalandıklarını iddia ederek muhatap bulamadıklarını belirttiler.
Dükkan parasının bir kısmını ödemesine rağmen inşaatın durduğunu belirten Serdar Çebi, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek dava açmayı düşündüklerini söyledi. Çebi, “Yapılması planlanan Yomra Sanayi Sitesi, içerisinde otel dahil her şeyi düşünülmüştü. Bizde buradan yatırım amaçlı dükkan alalım dedik ancak alacağımıza bin pişman olduk. Yeni evlenmiştim eşimin altınlarını bozup buraya vermiştim. Şu anda muhatap bulup kimseye konuşamıyoruz. Normalde geçtiğimiz yıl başında teslim edilmesi gerekiyordu. Buraya temel atma töreninde dökülen betondan başka bir şey yapılmadı. Yaklaşık 1,5 yıl önce yapılan temel atma törenine çok sayıda katılım olmuştu. Biz de üç kardeş dükkan almıştık. İçinde otelinden kuaförüne kadar her türlü sosyal alanlar olacaktı. Üç kardeş buraya yaklaşık 130140 bin TL yatardık. Sözleşmeyi yaptıktan sonra parayı parça parça yatırdık. Daha sonra çalışma olmayınca biz de ödemeyi kesmek zorunda kaldık. Sürekli bizi oyalıyorlar, aradığımız zaman bize hep 1 ay sonra diyorlar. Bize, 'paranız bizde, ekonomik kriz var, çok büyük firmayız, sıkıntılarımız var' diyerek oyalıyorlar. Öğrendiğimiz kadarıyla burada yapılacak olan dükkanların yüzde 7080 kadarı satıldı. Dolayısıyla bizim gibi herkesten para almışlar. Üç dükkan bize yaklaşık 350400 bin TL’ye mal olacaktı. Dava açmayı düşünüyoruz yapılması gereken ne varsa yapacağız. Çok muhatap olacağımız kimse yok artık telefonlara da bakmıyorlar” diye konuştu.
Mağdurlardan Murat Çebi de, bütün parasını alacağı dükkana yatırdığını ifade ederek, “Şu ana kadar yaptığım bütün birikimimi buraya yatırdım. Durumum zaten iyi değildi. Şimdi de böyle bir durumla karşılaştığım için psikolojim bozuldu. Çok mağdur oldum. İnşaat başladığı gibi duruyor. Şimdi çoktan yapılıp dükkanım teslim edilmesi gerekirdi” dedi.
Burak Çebi de yatırım amaçlı dükkan almak istediğini kaydederek, “Bütün birikimimi buraya yatırdım. Evlenmeden önce yatırım yapayım dedim böyle bir durumla karşılaştık. Ne yapacağımı şaşırdım. Bize 'yapacağız' dediler aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen inşaat başladığı gibi duruyor. Karşımızda tam olarak muhatap da bulamıyoruz. Çok mağdur oldum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Yomra Sanayi Sitesi'ni yapacak olan VARYAP firması yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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