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Zorluoğlu: “Sümela’ya teleferik projesini yakında ihale edeceğiz” Trabzon’un Maçka ilçesindeki ...

İHA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tarihi Sümela Manastırı'nı teleferik projesi ile yeni bir görüntüye kavuşturacaklarını belirterek "Yakında proje ihalesini yapacağız. Proje ile o bölge seyir terasları, yürüyüş yollarıyla bambaşka bir noktaya taşınacak" dedi.

Zorluoğlu: “Sümela’ya teleferik projesini yakında ihale edeceğiz” Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’na teleferik projesi hayata geçiyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tarihi Sümela Manastırı’nı teleferik projesi ile yeni bir görüntüye kavuşturacaklarını belirterek “Yakında proje ihalesini yapacağız. Proje ile o bölge seyir terasları, yürüyüş yollarıyla bambaşka bir noktaya taşınacak” dedi.
Katar Hava Yolları Türkiye Satış Müdürü Evren Ökmen ve yabancı şirket yetkililerini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Katar Hava Yolları’nın TrabzonKatar arası uçak seferi başlatacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon’u turizm anlamında çok daha ileri noktalara taşımak için her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Zorluoğlu, “Trabzon için turizm son 1015 yıldır çok önemli bir noktaya geldi. Her yıl da üzerine koya koya devam ediyoruz. Siz de bu operasyonunuzla güzel bir başlangıç yapmış olacaksınız. Bizim de hedefimiz Katar’dan, Doha’dan, Orta Doğu’dan ya da dünyanın başka bölgelerimizden Trabzon’a gelen her misafirimizi buradan mutlu bir şekilde uğurlamak. Bunun için tedbirler alıyoruz. Kendimizi ve şehrimizi geliştiriyoruz ve inşallah Trabzon bu manada turizmin yükselen yıldızı, yükselen merkezlerinden bir tanesi olacak” ifadelerini kullandı.
Turizm alanında yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu “Uzungöl ile Sümela Manastırı bizim için iki önemli turizm destinasyonu. Gelen misafirlerin çok daha az sorunla buradan ayrılmasına imkan sağlayacak bir alan yönetimi üzerinde çalışıyoruz. Her iki yer için de tur otobüslerinin ortak bir alanda bekletilmesi, yukarıya taşımanın Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla yapılması ve oradaki keşmekeşin ortadan kaldırılmasına dönük ciddi kararlar aldık. Aynı zamanda o alanı daha da geliştirecek yeni yatırımlar öngörüyoruz. Mesela Sümela’ya teleferik konusunda son aşamaya geldik. Yakında proje ihalesini yapacağız. Proje ile o bölge seyir terasları, yürüyüş yollarıyla bambaşka bir noktaya taşınacak. Büyükşehir Belediyesi olarak yine aynı bölgede modern bir cafe restoran çalışmalarına da başladık. Uzungöl’ün de geçen yıl altyapı çalışmalarını tamamladık. Bu sene kaldırımlar, yollar, yeşil alanlar, aydınlatma, ortak alan düzenlemesi, otopark gibi üst yapıyı ilgilendiren konularda Çevre Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Orayı da mutlaka daha cazip hale getirmek zorundayız” şeklinde konuştu
Başlatmayı düşündükleri uçak seferleri ile ilgili Başkan Zorluoğlu’nu bilgilendiren Katar Hava Yolları Türkiye Satış Müdürü Evren Ökmen ise “Trabzon’a Katar’dan çok önemli bir talep var. Sadece iç hatlardan bir hava yolumuz geçen yıl 8 bini aşkın Katarlı taşımış. Biz de 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren haftada karşılıklı üç sefer düşünüyoruz. Uçuşlarımız eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Eğer talep devam ederse yıllığa da dönebilir ama şimdilik sezonluk başlıyoruz. Bizi şimdiden Katar’dan arayıp uçak seferlerine ne zaman başlanacağını soruyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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