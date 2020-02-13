'Emniyet Müdürü´nü şehit eden polisin eşi ile 5 kişi gözaltında

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Trabzon'da aralarında katil polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu´nun eşi Semiha Sarıcaoğlu´nun da bulunduğu, 3´ü polis, 6 kişi gözaltına alındı.

Rize´de 2018 yılının Aralık ayında makam odasında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Trabzon´da, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla, aralarında İsmail Hakkı Sarıcaoğlu´nun eşi Semiha Sarıcaoğlu´nun da bulunduğu 3´ü polis memuru, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin örgütte mahrem imam olduğu öne sürüldü.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü´ne gönderildi.



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