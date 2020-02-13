'Emniyet Müdürü´nü şehit eden polisin eşi ile 5 kişi gözaltında

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Trabzon'da aralarında katil polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu´nun eşi Semiha Sarıcaoğlu´nun da bulunduğu, 3´ü polis, 6 kişi gözaltına alındı.
Rize´de 2018 yılının Aralık ayında makam odasında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Trabzon´da, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla, aralarında İsmail Hakkı Sarıcaoğlu´nun eşi Semiha Sarıcaoğlu´nun da bulunduğu 3´ü polis memuru, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin örgütte mahrem imam olduğu öne sürüldü.
Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü´ne gönderildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-