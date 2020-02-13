Genç, karla mücadele bilançosunu açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Genç, karla mücadele bilançosunu açıkladı

İHA

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altı günlük karla mücadele çalışmalarının bilançosunu açıkladı.

Genç, karla mücadele bilançosunu açıkladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altı günlük karla mücadele çalışmalarının bilançosunu açıkladı.
Ortahisar Belediyesi'nin sorumlu olduğu 1860 km'lik yol ağında kar yağışının başladığı 8 Şubat Cumartesi gününden itibaren aralıksız karla mücadele çalışması yapıldığını belirten Başkan Genç, "Ortahisar Belediyemiz 85 mahalleden müteşekkil çok geniş bir coğrafi alanı kaplayan büyük bir ilçe... TÜİK tarafından açıklanan son rakamlara göre 328 bin 457 nüfusa hizmet üretiyoruz. Belediyemizin altı günlük karla mücadele çalışmaları kapsamında 2000 ton tuz, 500 ton solüsyonu karla mücadelede kullandık. İlçe sınırlarımız içinde 2900 cadde ve sokak, 109 okul bahçesi ve okul önünün temizliği yapıldı. Kar yağışının başladığı 8 Şubat Cumartesi günü 250 personelimizle çalışmalara başladık. İlk gün şehir merkezinde ana arterlerde 24 saat esasına dayalı çalışma yürüttük. Daha sonraki günlerde ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri dahil olmak üzere toplamda 750 personelle çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. İlçe merkezimizde 1500 civarında cadde ve sokakta iki defa topyekün temizlik çalışması yaptık" diye konuştu.
Karla mücadelede Ortahisar Belediyesi'ne ait 45 iş makinesinin aktif olarak kullanıldığını ifade eden başkan Genç, şu bilgileri aktardı:
"Karla mücadele için; 10 yıkama aracı, 2 kar bıçaklı tuz aracı, 5 kar bıçaklı küreme aracı, 4 kar bıçaklı solüsyon aracı, 5 tuz aracı, 3 kepçe, 9 Beko Loder(JCB) ve 6 adet greyder, toplamda ise 45 adet iş makinesi aktif olarak kullanıldı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Emniyet Müdürü´nü şehit eden polisin eşi ile 5 kişi gözaltında
YEREL HABERLER 'Emniyet Müdürü´nü şehit eden polisin eşi ile 5 kişi ...
Zorluoğlu: “Sümela’ya teleferik projesini yakında ihale edeceğiz” Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’na teleferik projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Zorluoğlu: “Sümela’ya teleferik projesini yakında ...
Özel İmperial Hastanesi bölgedeki sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Özel İmperial Hastanesi bölgedeki sivil toplum ...
Temeli görkemli bir şekilde atılmıştı ama... Yaklaşık 20 ay önce temeli atılan Yomra Sanayi Sitesinden iş yeri satın alanlar, iş yerlerinin bitirilmediği gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor İçerisinde 330 modern işyeri dışında farklı sosyal alanların yapılması planlanan site inşaatı durmuş durumda
YEREL HABERLER Temeli görkemli bir şekilde atılmıştı ama... Yaklaşık ...
Doğu Karadeniz'de, 3 ilde okullara kar tatili
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de, 3 ilde okullara kar tatili
Trabzonspor, Erzurum'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Erzurum'a gitti
Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni topladı
YEREL HABERLER Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni ...
Abdulkadir Ömür, Almanya'daki rehabilitasyon sürecini tamamladı
YEREL HABERLER Abdulkadir Ömür, Almanya'daki rehabilitasyon sürecini ...
Bahadır Erol: "6 puanlık altın değerinde maçlar oynayacağız"
YEREL HABERLER Bahadır Erol: "6 puanlık altın değerinde maçlar ...
Trabzonspor'da hedef kupa
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef kupa
Kar yağışı tarım alanlarını olumlu etkiledi Ziraat Mühendisler Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: “Kar yağışı bitkilerin su ve vernalizasyon ihtiyacını karşılanması bakımından çok önemlidir”
YEREL HABERLER Kar yağışı tarım alanlarını olumlu etkiledi Ziraat ...
Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor
Trabzon-Gümüşhane karayolunda yaşanan çığın ardından Çığ sonrası yol tamamen kar kütlelerinden temizlenerek çift yönlü ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Trabzon-Gümüşhane karayolunda yaşanan çığın ...
Trabzon Valiliği çığ uyarısını yineledi
YEREL HABERLER Trabzon Valiliği çığ uyarısını yineledi
Trabzon’da elektrik trafosu patladı, mahalleli sokağa döküldü Esentepe mahallesindeki trafo patlaması sonucu çok sayıda evde elektronik eşya zarar görürken, 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Trabzon’da elektrik trafosu patladı, mahalleli sokağa ...
Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Ekuban ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumu hakkında açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Ekuban ve Yusuf ...
Trabzonspor´dan "sakatlık" açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan "sakatlık" açıklaması
Trabzonspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Forum Trabzon'dan Sevgililer Günü’ne özel ‘Aşk Yolu'
YEREL HABERLER Forum Trabzon'dan Sevgililer Günü’ne özel ‘Aşk Yolu'
Trabzon´da eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Trabzon´da eğitime kar tatili
Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek ...
Trabzon'da kar tatili bir gün daha uzatıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da kar tatili bir gün daha uzatıldı
Kamyonetin arkasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı
YEREL HABERLER Kamyonetin arkasına yaptığı kardan adamla şehir turu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X