Aracının arızalanmasına sinirlendi, rastgele ateş açıp polisi yaraladı

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- TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, otomobilinin arızalanmasına öfkelendiği iddia edilen M.Ç., tabancayla rastgele ateş açtı. Olayda kolundan vurulan polis memuru H.Ö., yaralanırken, M.Ç. ise gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Ortahisar'a bağlı Değirmendere Mahallesi otogar mevkisinde meydana geldi. Otomobilinin arızalanmasına öfkelendiği öne sürülen M.Ç., tabancayla rastgele ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin uyarılarına rağmen ateş eden M.Ç.'nin tabancasından çıkan mermi, polis memuru H.Ö.'nün koluna isabet etti. M.Ç. polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Yaralan polis H.Ö. ise çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

M.Ç.'nin sokakta tabancayla rastgele ateş ettiği anlar, olay yerinde bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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