Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Varank: "Kılıçdaroğlu parayla da olsa yalanı söylemekten geri durmuyor" Sanayi ve Teknoloji ...

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hani 'yalanı söylemek parayla mı?' derler ya işte bahsettiğiniz kişi Kılıçdaroğlu olunca, parayla da olsa yalanı söylemekten geri durmuyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parayla da olsa yalanı söylemekten geri durmadığını dile getirdi. Bakan Varank, "Biz derdimiz memleket deyip büyük ve güçlü Türkiye yolunda adımlar atarken gençlerimizi, çocuklarımızı yarının yetkin bireyleri haline getirelim diye uğraşırken, enerjimizi; yatırıma, kalkınmaya ve istihdama harcarken birileri de çıkıyor, bu yola kendilerince engeller döşüyor, suni gündemlerle bize vakit kaybettirmek istiyor. Bu ülkeye dair tek bir hayali, söyleyecek tek bir sözü olmayanlar büyük ama bir o kadar da boş laflarla maalesef gündemi işgal ediyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisinin genel başkanı çıktı, FETÖ’nün siyasi ayağını açıklıyorum diye hezeyanlarını, saçmalıklarını sıraladı. Cumhurbaşkanımızın bu hezeyanlara verdiği cevapları zaten izlemişsinizdir. Hatta üzerine de Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına yönelik 500 bin liralık tazminat davası açtı. Hani 'yalanı söylemek parayla mı?' derler ya işte bahsettiğiniz kişi Kılıçdaroğlu olunca, parayla da olsa yalanı söylemekten geri durmuyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçakların doğrudan hedefi olan Cumhurbaşkanımıza dahi utanmadan sıkılmadan saldırabiliyor. İçine FETÖ’nün ruhu kaçanlar FETÖ’nün siyasi ayağı kim diye yaygara koparabiliyor. Madem öyle, biz de Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’ye nasıl yoldaşlık yaptığını şöyle bir hatırlayalım. Bir defa, Sayın Baykal’a kurulan kaset kumpasıyla genel başkan olan birinden bahsediyoruz. Kendisi oturduğu koltuğu bile FETÖ'ye borçlu. Bunun diyetini de o koltukta oturduğun her gün ödemeye devam ediyorsun. Bu diyeti, 7 Şubat MİT Krizi’nde de, Gezi Olaylarında da FETÖ’ye verdiğin destekle ödedi. Yetmedi, 1725 Aralık yargı ve emniyet darbesinde, açıkça meşru siyasetin karşısında, bu örgütün yanında yer alarak yine ödedi" diye konuştu.

"Televizyonun karşısında ayaklarını uzatmış kahvesini yudumluyordu"
Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimde ayaklarını uzatarak kahvesini yudumladığını belirten Bakan Varank, "Biz senin, bu örgütün yasadışı ve montaj ses kayıtlarını otel odalarında teslim alıp kürsü kürsü dolaştırdığını unutmadık. Seçim kampanyasını bile Pensilvanya’dan yönetildiğini unutmadık. FETÖ’cü savcıların kurguladığı MİT tırları davasında, o belgeleri sızdıranları, gazetelerinde yayınlayanları alıp partisinden milletvekili yaptığını unutmadık. Devlet bu örgütle mücadele için seferber olmuşken, FETÖ’ye nasıl kol kanat gerdiğini, dersaneler için çırpındığını unutmadık. CHP’li yöneticilerle birlikte FETÖ’nün yayın organlarında nöbetler tuttuğunu unutmadık. FETÖ’cülerin ağzıyla 'Tayyip Erdoğan ya bu ülkeden kaçacak ya da yargılanacak' diye tehditler savurduğunu unutmadık. Tüm bunların yanında Kılıçdaroğlu'nun 'darbe olursa tankların önüne ilk ben geçerim' dediğini de unutmadık. Ama ne oldu? 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletiyle birlikte aslanlar gibi meydanlardayken, F16’lara, tanklara, tüfeklere meydan okurken Kılıçdaroğlu neredeydi? Darbeci hainler, Cumhurbaşkanımızın bulunduğu Marmaris’e suikast timi gönderip oradaki polisleri şehit ederken, Kılıçdaroğlu neredeydi? Hepimiz o fotoğrafı gördük televizyonun karşısında ayaklarını uzatmış kahvesini yudumluyordu. O gece, kazananın belli olmasını bekliyordu. 'Tankların önüne ilk ben geçerim' diyen beyefendi, o gece tankların arasından kontrollü bir şekilde sıvışıp kayboldu" şeklinde konuştu.

"FETÖ’cülerin ağzıyla kontrollü darbe iftirasını ortaya attı"
"15 Temmuz’dan sonra akıllanır, gözlerindeki perde kalkar, gerçekleri görürler dedik. Ama ana muhalefet lideri; şehitlerimizi, gazilerimizi hiçe sayıp yine FETÖ’cülerin ağzıyla kontrollü darbe iftirasını ortaya attı" diyen Bakan Varank, "Belki de bizim hatamız, ana muhalefete güvenmek, onlara Büyük Türkiye mücadelesinde milletle birlikte yer almaları için bir fırsat tanımak oldu. İşte Yenikapı ruhunda bunu denedik. 15 Temmuz’dan sonra akıllanırlar, gözlerindeki perde kalkar, gerçekleri görürler dedik. Ama ana muhalefet lideri; şehitlerimizi, gazilerimizi hiçe sayıp yine FETÖ’cülerin ağzıyla kontrollü darbe iftirasını ortaya attı. Devlete sızan FETÖ teröristleriyle kol kola girip adalet yürüyüşleri gerçekleştirdi. FETÖ’yle mücadeleyi her fırsatta sulandırdı, sabote etti. Dolayısıyla, lafı dolandırmaya, çekinmeye hiç gerek yok. Şunu çok açık ve net şekilde söylüyorum; eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı Yurtta Sulh Konseyi’ne bağlılıklarını ilk bunlar bildirirdi. Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu örgütle mücadele etmeseydi; Fetullah şarlatanını Türkiye’ye getiren uçağın kapısına kırmızı halı serer, elini eteğini ilk Kılıçdaroğlu öperdi. Çünkü FETÖ’ye himmet borcu var. İşte şu anda o borcun taksitlerini ödemeye devam ediyor. Türkiye’nin gündemini, varlığını FETÖ’ye borçlu bir genel başkanın işgal etmesine müsaade edemeyiz. O yüzden vaktimizi bunlarla kaybetmeye, enerjimizi bunlara harcamaya hiç gerek yok. Bizim gündemimiz farklı. Bizim gündemimiz; Türkiye’yi büyütmek, üretimimizi artırmak, istihdamımızı yükseltmek. Bu anlamda hamdolsun olumlu birçok gelişmeyi yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Finansman maliyetleri düşüyor. Hizmetler sektöründe, perakende sektöründe ve inşaat sektöründe güven göstergeleri olumlu bir şekilde seyrediyor. İç talep canlanmaya başladı. Üretim cephesinde güzel gelişmeler var" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nuri Albayrak'tan Trabzonspor'a ziyaret
YEREL HABERLER Nuri Albayrak'tan Trabzonspor'a ziyaret
Trabzonspor iç sahada, Sivasspor dış sahada daha çok atıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor iç sahada, Sivasspor dış sahada daha çok ...
Bakan Varank'tan Elazığ ve Malatya'ya kredi müjdesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemizi küresel arenada daha rekabetçi hale getireceğiz" "Elazığ ve Malatya'da bölge ekonomisinde durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak için yeni bir adım daha atıyoruz" "50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50’den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, aynı şartlarda yani faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB’in faiz desteği programından yararlanacak"
YEREL HABERLER Bakan Varank'tan Elazığ ve Malatya'ya kredi ...
Bakan Varank: Yatırım yapan, büyüyen pastadan hak ettiği payı alır
YEREL HABERLER Bakan Varank: Yatırım yapan, büyüyen pastadan hak ...
Trabzonspor'da hedef liderlik
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef liderlik
Trabzon'da emniyetten 68 ekip ve 214 personel ile şok uygulaması
YEREL HABERLER Trabzon'da emniyetten 68 ekip ve 214 personel ile şok ...
Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı 5 aydır sahalardan uzak kalan Abdulkadir Ömür, saha çalışmalarına başladı Trabzonspor golcü oyuncusu Sörloth, Tahkim Kurulunda savunma yaptı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına ...
Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtı, polis memurunu yaraladı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtı, polis ...
Trabzonspor, Süper Lig'de ilk kez Sörloth'suz mücadele edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, Süper Lig'de ilk kez Sörloth'suz ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldığı ödül doping etkisi yaptı Trabzonlu kemençe ustası Hasan Sancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldığı ödülün mutluluğunu yaşıyor 65 yıllık kemençe ustası Hasan Sancak: "Cumhurbaşkanının elinden plaket almak bana doping gibi geldi"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldığı ödül doping ...
Aracının arızalanmasına sinirlendi, rastgele ateş açıp polisi yaraladı
YEREL HABERLER Aracının arızalanmasına sinirlendi, rastgele ateş ...
Trabzon'da istinat duvarı çöktü, yol tek şeride düştü
YEREL HABERLER Trabzon'da istinat duvarı çöktü, yol tek şeride düştü
Trabzon'da karayolunun duvarı çöktü
YEREL HABERLER Trabzon'da karayolunun duvarı çöktü
Doğu Karadeniz´de 4 ilde okullar tatil
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz´de 4 ilde okullar tatil
Genç, karla mücadele bilançosunu açıkladı
YEREL HABERLER Genç, karla mücadele bilançosunu açıkladı
'Emniyet Müdürü´nü şehit eden polisin eşi ile 5 kişi gözaltında
YEREL HABERLER 'Emniyet Müdürü´nü şehit eden polisin eşi ile 5 kişi ...
Zorluoğlu: “Sümela’ya teleferik projesini yakında ihale edeceğiz” Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’na teleferik projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Zorluoğlu: “Sümela’ya teleferik projesini yakında ...
Özel İmperial Hastanesi bölgedeki sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Özel İmperial Hastanesi bölgedeki sivil toplum ...
Temeli görkemli bir şekilde atılmıştı ama... Yaklaşık 20 ay önce temeli atılan Yomra Sanayi Sitesinden iş yeri satın alanlar, iş yerlerinin bitirilmediği gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor İçerisinde 330 modern işyeri dışında farklı sosyal alanların yapılması planlanan site inşaatı durmuş durumda
YEREL HABERLER Temeli görkemli bir şekilde atılmıştı ama... Yaklaşık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X