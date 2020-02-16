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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahmet Ağaoğlu, "Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz"

İHA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de nerede olduklarının değil nerede bitireceklerinin önemli olduğunu belirterek, "Ayakların yere basması diye bir tabir var. Bırakın ayakların yere basmasını o ayaklar hiç bir zaman kalkmamalı. Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz"dedi

Ahmet Ağaoğlu, "Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de nerede olduklarının değil nerede bitireceklerinin önemli olduğunu belirterek, "Ayakların yere basması diye bir tabir var. Bırakın ayakların yere basmasını o ayaklar hiç bir zaman kalkmamalı. Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz"dedi
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 21 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, nereden geldiğin, nerede olduğun önemli değil nereye gideceğin önemli olduğunu belirterek, " Maç maç düşünüyoruz. Oynadığımız maç Sivasspor maçıydı. Galip geldik mutluyuz. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ondan sonra da maçlar var. Hepsi zor maçlar, hiç bir maç kolay değil. Artık yolun yarısını geçtikten sonra herkes kendi hesabını yapıyor. UEFA hesabı yapan var. Şampiyonluk hesabı yapan ve kümede kalma hesabı yapan var. Şu anda nerede olduğun önemli değil , nerede bitireceğin önemli. Nereye gideceğin önemli. Nasip" ifadelerini kullandı.
Nwakaeme'nin durumuyla ilgili olarak ise Ağaoğlu, "Nwakaeme'nin durumu o kadar önemli değil. Haftaya Beşiktaş maçında oynar. Obi Mikel kart gördü. Şansızlık, futbolun içresinde olan şeyler bunlar. Yapacak bir şey yok" dedi.
Sörloth'un performansıyla ilgili olarak ise başkan Ahmet Ağaoğlu, "Golcü oyuncunun performansı her maç belirleyici oluyor. Çünkü takımın golcüsü. Gol attığı zamanda skoru belirliyor. Skoru belirlediğiniz zamanda neticeyi belirliyorsunuz. Bundan sonrası için aman lider olduk peşinden de şampiyon olduk diye bir şey yok. 7 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bunların vermiş olduğu mücadeleyi yok sayamazsınız. Onların vermiş olduğu mücadeleden daha fazlasını vermek. Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Onun için orayı muhafaza etmek , her maçı da aynı ciddiyetle belki daha fazla. Son sanayide yediğimiz gol tamamen konsantrasyon eksiliğinden geldi. Maç içerisinde gösterilen mücadele ve dikkat bir anda dağıldı ve dağıldığı anda da rakip size cezayı kesiyor. O gol son 78 dakikada yenmiş olsaydı. Daha farklı şeyler konuşabilirdik. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Ayakların yere basması diye bir tabir var. Bırakın ayakların yere basmasını o ayaklar hiç bir zaman kalkmamalı. Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Hakem Cüneyt Çakır'ın performansıyla ilgili olarak ise Ağaoğlu, "Süper Lig'in en tecrübeli hakemi, Avrupa da sayısız maç yönetmiş birikimi olan bir hakem. İki takımın oyuncuları da hakeme yardımcı oldu ve işi kolaylaştı" dedi.
Trabzonspor taraftarlarının takımlarına önemli bir enerji verdiğini belirten başkan Ağaoğlu, "Taraftarların desteği ve enerjisi olmadan bir tarafımız yarım kalıyor. 35 bin seyirci vardı. Takımla birlikte inanmış, takımın oynadığı futboldan keyif alan baskı yediği zaman takımla beraber baskı altına giren, yani her şeyini takımla beraber yaşayan bir taraftarımız var" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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