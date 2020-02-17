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Isınmak için Katolik mezarlığındaki haç işaretini yaktılar Isınmak için haç işaretini yakan ...

İHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir grup ısınmak için Katolik mezarlığında bulunan haç işaretini yaktılar. Gözaltına alınan 3 şüpheli özür diledi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir grup ısınmak için Katolik mezarlığında bulunan haç işaretini yaktılar. Gözaltına alınan 3 şüpheli özür diledi.
Trabzon'da yaşayan Zehra Çolak, 18 Ocak'ta Ortahisar ilçesindeki Esentepe Mahallesinde bulunan Katolik mezarlığında defnedildi. Bir süre sonra mezara giden eşi Veysel Çolak, mezarı başına yerleştirilen haç işaretinin alındığını gördü. Veysel Çolak'ın ihbarı üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede bir çalışma yapan ekipler, 3 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, üşüdükleri için mezarlığın çevresinde tahta parçası topladıklarını ve yaşattıklarını mağduriyet için özür dileyerek, mezar sahiplerinin zararını karşılayacaklarını belirtti.
Esentepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Ayvaz, "Kadının kocası yanıma gelerek muhtarım böyle birşey oldu ben polise gittim şikayette bulundum sizinde haberiniz olsun dedi. Yetkililerden bize gelerek birşey sormadılar. Orası Katolik mezarlığı. Önceden temizleme yapıldı. Sorduğumuzda biri var durumu ağır onu buraya defnedeceğiz dediler. Bir hafta sonra kişiyi defnettiler. Aradan bir müddet geçince mezarın başında bulunan tahta hacı birileri almış ve yakma olayı olmuş" dedi.
3 kişinin gözaltına alındığını dile getiren muhtar Ayvaz, "O mezarlık bize bağlı olmadığı için hiçbir yetkili bize gelerek böyle bir olay var demedi. Sadece orada yıllardır bir katolik mezarlığı olduğunu biliyoruz. Ölen kadının eşi yanıma gelerek ben katolik mezarlığına defnedilen kadının kocasıyım eşimin başındaki haçı aldılar dedi. Çiçekler vardı onları da aldılar dedi. Polise giderek şikayette bulunduğunu söyledi. 3 kişinin alındığını ve ısınma amaçlı aldıklarını belirtmişler" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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