Türkiye'nin en hızlı patencileri Trabzon'da gösteri yapacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

24 Şubat Trabzon yarı maratonu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek ‘’tekerlekli Paten‘’ gösterileri 23 Şubat Pazar günü Forum Trabzon AVM'de yapılacak.

Türkiye'nin en hızlı patencisi Musa Çömez ile en iyi slalom yarışcılarından Erdinç Açıkgöz ile Dilek Paksoy gösterilerini saat 15.0017.00 saatleri arasında Forum Trabzon'da gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.