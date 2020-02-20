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Trabzon'da onu herkes bıyığı ve klasik arabalarıyla tanıyor Klasik araba merakı 12 yaşında başlayan ...

İHA

Trabzon'da bıyığı ve klasik arabalarıyla tanınan Kemal Hacısalihoğlu, vasiyetinde bile klasik otomobille gömülmek istiyor.

Trabzon'da onu herkes bıyığı ve klasik arabalarıyla tanıyor Klasik araba merakı 12 yaşında başlayan Kemal Hacısalihoğlu, yıllardır hurda olarak aldığı klasik otomobilleri topluyor

Trabzon'da bıyığı ve klasik arabalarıyla tanınan Kemal Hacısalihoğlu, vasiyetinde bile klasik otomobille gömülmek istiyor.
Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Kemal Hacısalihoğlu, kentte klasik arabalarıyla tanınıyor. 12 yaşında başladığı klasik araba macerası ile yıllardır hurda olarak aldığı klasik otomobilleri toplayarak hobisini devam ettiren Hacısalihoğlu, otomobillerinin yanı sıra bıyığıyla da görenlerin dikkatini çekiyor. Dilinden anlayacağı arabaları sürdüğünü belirten Hacısalihoğlu, "Bu işe 12 yaşında başladım. Aldığım arabayı satıcı usulüyle ne alırım ne de yaptırırım. Kendime ait yaptırırım onu ama sattığım zaman da vatandaş yarın bana şu arabayı macunla kapattı, bakalitle bana sattı demesin. Vicdanım sızlar. Lastiğini bile değişmem. Yeni arabayı şoförün tamir etme şansı yok, hep beyinli bilgisayarlı. Ben dilinden anlayacağım bir arabayı süreceğim. Bu arabayla konuşabilirsin. Bu sana elektrik verir. Bu arabamı yürütürüm, nasıl yürütürüm. Çünkü dilinden anlarım. Anlamadığım bir arabayı da sürmem. Benim arabam yolda kalmaz. Kemal da yolda kalmaz. Niye? Arabasını tamir eder gider" dedi.

"Beni arabamla gömün"
Gece bile arabada yatarken mutlu olduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, "Eşim diyor ki 'Parayı hep harcıyorsun eski arabalara, seni bırakacağım.' Adamdan ne istersin emeklilik, arabası olsun, evi olsun tamam. Tamam hepsi bende var da rahat ol ya. Sen diyorsun bana ki parayı hep eski arabalara harcıyorsun. Kumar oynamıyorum ya yeri geldi mi bana bıyığını da kes diyor. Kesmem, bu şehir beni böyle tanıyor. Ben buyum, bundan başka da dönecek değişecek şeklim yok. Turist, yolda çantası arkasında otostop yapıyor. Alıyorum onu ne zaman indiriyorum bana sarılıyor. Beni orada reklam yapacak, 'Türkiye’de böyle bir insanla karşılaştım, beni getirdi para almadı.' Ben isterim ki gece bile arabamın içinde yatayım, öyle mutlu olurum. Bunlarla mutlu oluyorum. Ömrümü uzatan bunlardır. Vasiyette verebilirim ölürsem beni arabamla gömün diye" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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