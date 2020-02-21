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Hayali olan otomobili alamayınca bisikletine motor taktı Bisiklete motor takan Erol Bahadır, pedal ...

İHA

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Erol Bahadır, hayali olan otomobili alamayınca çareyi bisikletine motor takmakta buldu. Bahadır, bisikleti ile pedal çevirmeden saatte 50 kilometre hızla gidiyor.

Hayali olan otomobili alamayınca bisikletine motor taktı Bisiklete motor takan Erol Bahadır, pedal çevirmeden saatte 50 kilometre hızla gidiyor

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Erol Bahadır, hayali olan otomobili alamayınca çareyi bisikletine motor takmakta buldu. Bahadır, bisikleti ile pedal çevirmeden saatte 50 kilometre hızla gidiyor.
43 yaşındaki Erol Bahadır, küçük yaştan beri meraklı olduğu otomobili ekonomik durumu iyi olmadığı için alamayınca bu merakını bisiklete motor takarak giderdi. Yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki evine gitmek için taksi parası yetiştiremeyince böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Bahadır, bu yöntemle önemli ölçüde tasarruf sağladığını söyledi. Bisiklete motor taktırarak saatte 50 kilometre hız yaptığını dile getiren Bahadır, yaklaşık 20 kilometre yol için her defasında 4045 TL para ödediğini, uygulamaya koyduğu yöntem sayesinde bundan kurtulduğunu ifade etti. Motorlu bisikletin seri üretimini düşündüğünü kaydeden Bahadır, “Küçüklüğümden beri araba sevdam vardı. Araba alamadığım için bisiklete motor attırdım. Mahallemle işim arası yaklaşık 20 kilometre. İşe gidip gelmelerde her defasında taksiye 4045 TL para ödüyordum. Bende bu masraftan kurtulmak için böyle bir yola başvurdum. İzmir’de bulunan arkadaşıma motor siparişi verdim. Kendisi kargoyla motoru bana gönderdi, bende bisikletime monte ettim. Bütün aksamlarını yerine yerleştirerek çalışır vaziyete getirdim. Saatte 50 kilometre hız yapıyor. Her gün mahallemden ilçe merkezine gidip geliyorum. Deposuna 35 TL’lik benzin koyuyorum. Araba alamadığım için bisiklete motor taktırarak masraftan kurtardım. Her şeyini kendim yapıyorum. Yakında bunun seri üretimini yapmayı düşünüyorum. İlkokul mezunuyum. Vakfıkebir’den Trabzonspor maçı için Akyazı’ya gidiş geliş yaklaşık 10 TL’lik benzin yaktım, taksi tutup gitseydim 190 TL verecektim. Dolmuşlara, taksiye para vermektense bisiklete motor atarak köyüme çıkıyorum. Motorumu söküp tüm detayına kadar tekrar takabiliyorum. Arıza yapsa bile kendim tamir ediyorum. Çevremden olumlu tepkiler alıyorum. Herkes bana bunu üretip satmamı istiyor. Nasıl yaptığımın formülünü vermek istemiyorum, sonra bana rakip çıkarlar. Bisiklet ve motorun maliyeti bana 3 bin TL’yi buldu. Hepsini hazır alsaydım 89 bin TL’yi bulurdu. Yakında güneş enerjisiyle çalışacak bisiklet yapmayı planlıyorum. Bu konuda hazırlığım var” diye konuştu.

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