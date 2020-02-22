Trabzon hasır bileziği, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzon hasır bileziği, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor

DHA

TRABZON'da, 4 bin yıllık geçmişi bulunan ve el sanatları ürünü olan Trabzon hasır bileziği, altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle alıcı bulamıyor. Yörede düğünlerin vazgeçilmezi olan hasır takı setleri 40 bin ile 200 bin TL arasında değişen fiyatlarıyla otomobil fiyatları ile yarışıyor.
Trabzon'da, 4 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Trabzon hasır bileziği geleneği yaşatılıyor. Kuyumculuk mesleğinde makineye girmemiş el sanatlarından biri olarak gösterilen ve külçe ile hurda altının eritilerek tel haline dönüştürülmesiyle yapılan takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşan 'Trabzon hasırı' dünyada birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Kent genelinde birçok mahallede ve sokakta hasır işlemeciliği yapan kadınlar da teslim aldıkları altın telleri, gerdanlık ve bileklik şeklinde dokuyarak kuyumculara teslim ediyor. El emeğinden geçen hasırlar daha sonra işlenip son hali verilerek kuyumcu dükkanlarındaki vitrinlerde yerini alıyor. Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte Trabzon hasır seti fiyatı 40 bin ile 200 bin TL'ye alıcı buluyor. Lüks otomobil fiyatları ile yarışan Trabzon hasırına artan fiyatlar nedeniyle ilgi azaldı.
'ARABA VE EV FİYATLARI İLE YARIŞMAYA BAŞLADI'
Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatlarındaki yükselişin Trabzon hasırına da yansıdığını belirterek, "Trabzon hasır bilezik, telkari ve kazaziyesinin coğrafi işaretini alarak sadece bu takıların Trabzon ili ve ilçelerinde yapılmasını sağladık. Yöreye özgü bir takı. Geçmiş yıllarda hasır bilezik devasa satışlar yapılıyordu. Dünya piyasalarında altın fiyatı yukarıya doğru çıktıkça bölgede düğünlerin vazgeçilmezi olan hasır takımlarına olan ilgi de ister istemez azaldı. Bakıldığı zaman hasır takımları 40 bin liradan başlıyor, kalınlığına göre fiyatları 200 bini bile bulabiliyor. Altın hasır takımlarında alım gücü zayıfladı. Fiyatlar, araba ve ev fiyatları ile yarışmaya başladı. Trabzon'da kuyumcular özel istek üzerine belli başlı hasırları da yapıyorlar. Trabzon'un plakasından esinlenerek yapılan 61 sıra hasır bilezik yaklaşık 200 bin liradan alıcı buluyor" dedi.
'ALTIN HAKİKATEN ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR'
Altın´ın, altın çağını yaşadığı belirten Yazıcı, "Altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Her yıl yüzde 30 üzerine koya koya devam ediyor. Altın yatırımcı için güvenli bir liman. Altın alan yatırımcı asla zarar etmiyor. Altın hakikaten altın çağını yaşıyor" diye konuştu.
'HASIR TAKMAK İMKANSIZ HALE GELDİ'
Gelinlerine hasır takım aldığını belirten Tuğba Şahinkaya, "Ben Trabzon geliniyim, bende hasır yok. Zaten iki emekliyiz. Ama gelinlerimiz istedi. Onlara takmak zorunda kaldık. Ben de hasır takımım olsun istiyorum ama, şimdi o paraya çok daha fazla şeyler alınabilir. Altın fiyatları oldukça arttı" dedi.
Tuncay Sevim ise, "Hasır takımları pahalı bir ürün. Altın da gittikçe fiyat olarak tırmanıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Semih Hekimoğlu: "Deplasman şanssızlığını kırmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Semih Hekimoğlu: "Deplasman şanssızlığını kırmak ...
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Nwakaeme, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı Trabzonspor, İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Nwakaeme, Beşiktaş maçı ...
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş ile Trabzonspor 130. randevuda
YEREL HABERLER Beşiktaş ile Trabzonspor 130. randevuda
"Kahverengi Kokarca" böceği özellikle fındık bahçelerini tehdit etmeye devam ediyor Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlevan: “Kahverengi Kokarca böceğinin yayılması ve çoğalması çok kolay ve hızlı bir şekilde olmaktadır”
YEREL HABERLER "Kahverengi Kokarca" böceği özellikle fındık ...
Hayali olan otomobili alamayınca bisikletine motor taktı Bisiklete motor takan Erol Bahadır, pedal çevirmeden saatte 50 kilometre hızla gidiyor
YEREL HABERLER Hayali olan otomobili alamayınca bisikletine motor ...
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ilkler peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ilkler peşinde
Anthony Nwakaeme, Beşiktaş’ı boş geçmiyor
YEREL HABERLER Anthony Nwakaeme, Beşiktaş’ı boş geçmiyor
Karadeniz'de palamut geri döndü
YEREL HABERLER Karadeniz'de palamut geri döndü
Trabzonspor'dan açıklama: Futbolun sorunlarının tartışılacağı adres Kulüpler Birliği´dir
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan açıklama: Futbolun sorunlarının ...
Trabzonspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor'un yabancıları yeni bir rekora gidiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yabancıları yeni bir rekora gidiyor
Trabzon'da onu herkes bıyığı ve klasik arabalarıyla tanıyor Klasik araba merakı 12 yaşında başlayan Kemal Hacısalihoğlu, yıllardır hurda olarak aldığı klasik otomobilleri topluyor
YEREL HABERLER Trabzon'da onu herkes bıyığı ve klasik arabalarıyla ...
Trabzonspor deplasmanda da liderliğini sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor deplasmanda da liderliğini sürdürmek ...
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile başarıya koşuyor,
YEREL HABERLER Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile başarıya koşuyor,
Sokak ortasında kızlarına kavgasına tokatlı tepki
YEREL HABERLER Sokak ortasında kızlarına kavgasına tokatlı tepki

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X